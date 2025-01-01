«الليجا» تحذف أولمو من قائمة برشلونة!



مدريد (أ ف ب)



بات مستقبل صانع الألعاب الدولي داني أولمو مع برشلونة معلقاً، بعدما طرأ تطور جديد في قضيته، جراء إقدام رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على إزالة اسمه من قائمة لاعبي النادي الكاتالوني القادرين على اللعب في الدوري، في حال لم يتمكن الأخير من تلبية الشروط المالية لاستمرار بطل أوروبا مع «لا روخا» في المشاركة.

كما قامت الرابطة باتباع الإجراء ذاته مع المهاجم البرازيلي باو فيكتور، المنضم إلى برشلونة على غرار أولمو هذا الصيف، بإزالة اسمه أيضاً من قائمة اللاعبين المسجلين على موقعها للتواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت الهيئة الإدارية للمسابقة أن النادي لم «يقدم بديلاً» يسمح له بـ «تسجيل اللاعبين» وفق «لوائح الرقابة الاقتصادية» الخاصة بها.

في المقابل، عاد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي أصيب خلال الجزء الأول من الموسم، إلى تشكيلة برشلونة المتاحة للعب في الدوري الإسباني.

وكافح النادي بحثاً عن بدائل لتسجيل اللاعب قبل حلول منتصف ليل الثلاثاء في إسبانيا، بعد أن استنفد السبل القانونية لتمديد مدة التسجيل حتى 30 يونيو 2025.

ورفضت محكمة في برشلونة طلباً للتمديد، إثر اتخاذ محكمة تجارية في عاصمة إقليم كاتالونيا القرار عينه الأسبوع الماضي.

وسجّل النادي المُثقل بالديون أولمو باستخدام 80 في المئة من راتب المدافع المصاب كريستنسن، وذلك بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال لاعبيهم الغائبين لفترة طويلة.

وزعمت المحكمة التجارية بأن الإنفاق الزائد كان مسموحاً به لمنع إصابة طويلة الأمد من تقويض القدرة التنافسية للفرق، ولكن ليس لتسجيل لاعبين تتجاوز أجورهم السقف المسموح به للرواتب.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة قدّم وثائق إلى رابطة الدوري تُظهر أنه سيُموّل تسجيل أولمو بمبلغ 100 مليون يورو «103 ملايين دولار» من خلال بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو» المُوسّع في المستقبل.

وأوضحت أن عقد اللاعب المُمتد حتى بداية العام 2030، يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل في حال عدم تسجيله.

ويُشكّل الرحيل المُحتمل لأولمو بسبب مشكلة إدارية، ضربة مدمّرة ومحرجة لآمال برشلونة باستعادة لقب الدوري الذي تُوّج به الموسم قبل الماضي.

وسجّل اللاعب «26 عاماً» خمسة أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم، وتألق مع منتخب «لا روخا» الفائز بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.