راشفورد يرد على «القصص الكاذبة»!



لندن (د ب أ)



وصف ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، التكهنات الأخيرة بشأن مستقبله مع ناديه بـ«السخيفة».

وزعم تقرير إخباري بأن مهاجم «اليونايتد» التقى بإحدى الوكالات الرياضية الرائدة لمحاولة التعجيل بالانتقال بعيداً عن قلعة «أولد ترافورد».

يأتي هذا بعد أن قال راشفورد «27 عاماً» في مقابلة الشهر الماضي، إنه مستعد لـ«تحد جديد»، بعد أن خرج من حسابات المدرب البرتغالي الجديد روبن أموريم.

ولكن راشفورد، الذي يمثله حالياً شقيقه دواين ماينارد، كتب على حسابه الخاص بتطبيق (إنستجرام) «لقد تم كتابة الكثير من القصص الكاذبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لكن يا رفاق هذا الأمر أصبح سخيفاً - لم أقابل أي وكالة، ولم يكن لدي أي خطط».

وتم استبعاد راشفورد خلال المباريات الأربع الأخيرة لمانشستر يونايتد الشهر الماضي، بدءاً من مباراة «الديربي» ضد مانشستر سيتي، قبل أن يكون بديلاً غير مشارك في خسارة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى راشفورد من تراجع مستواه خلال الموسم الحالي العصيب، الذي يمر به مانشستر يونايتد، حيث سجل 4 أهداف فقط في الدوري المحلي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).