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الرياضة

توماس فرانك: برنتفورد لا يمكنه الفوز على أرسنال

توماس فرانك: برنتفورد لا يمكنه الفوز على أرسنال
2 يناير 2025 10:21

لندن (د ب أ)

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بدا توماس فرانك مدرب برنتفورد راضياً عن أداء فريقه، رغم الخسارة بنتيجة 1-3 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصرح فرانك عبر قناة (تي إن تي سبورتس) عقب اللقاء «أعتقد أننا قمنا بالعديد من الأمور بشكل صحيح، وكان أداؤنا جيداً في الشوط الأول، وتحلى اللاعبون بالشجاعة».
وأضاف «تعاملنا بشجاعة مع الضغط العالي للمنافس، وقدمنا أداءً جيداً، وبشكل عام يجب أن نتحسن».
وقال مدرب برنتفورد «نحن بحاجة إلى تقديم أداء أفضل من مجرد الاكتفاء بتسجيل هدف، لأنه إذا كنت تريد الفوز على أرسنال، يجب أن تفعل كل شيء بشكل صحيح». وبشأن الخسارة على ملعبه، قال فرانك «لقد واجهنا فريقاً من الطراز الأول، ولا يمكن توقع الفوز على أرسنال، ولكننا قدمنا أداءً جيداً».
وتحدث مدرب برنتفورد عن إمكانية رحيل برايان مبيمو مهاجم الفريق، قائلاً «كنت سعيداً للغاية بأدائه طوال فترة تواجده مع الفريق، لقد قدم أداءً جيداً، بالنسبة لي لا ينبغي أن يكون الاحتفاظ به بمثابة مشكلة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
برنتفورد
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