«أزمة أولمو» صداع في رأس برشلونة وجماهيره!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم تعد أزمة تسجيل داني أولمو، لاعب برشلونة، في رابطة الدوري الإسباني «الليجا» مجرد مشكلة رياضية كروية، وإنما تحولت إلى «كارثة» مالية لها آثار سلبية كبيرة على طموحات النادي وصفقاته القادمة، في ظل الالتزامات المتزايدة والعوائد المنخفضة، ما جعل «الكتالوني» يعيش مأساة حقيقية، تتطلب منه الدخول في معركة شرسة، من أجل إعادة الاستقرار إلى حساباته المالية وميزانيته، خاصة فيما يتعلق بـ «سقف الرواتب».

وأجمعت المصادر الصحفية الإسبانية وغير الإسبانية على حقيقة أن «البارسا» قد يخسر رقماً كبيراً جداً، ربما يصل إلى أكثر من 250 مليون يورو، في حال فشله النهائي في قيد اللاعب في رابطة «الليجا».

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن أولمو أصبح، اعتباراً من أول يناير، لاعباً حراً يمكنه التوقيع لأي نادٍ آخر، وإن كان اللاعب يتمسك بالنادي الذي أمضى فيه فترة شبابه بأكاديمية «لاماسيا»، حسبما أكد أندي بارا، وكيل أولمو، الذي قال إن موكله لا يفكر في أي نادٍ آخر.

وأبدت صحيفة سبورت «الكتالونية»، قلقها الشديد لأنها تعرف أن عدم التوصل إلى حل لهذه الأزمة، يعني أن الخسائر المالية ستكون فادحة، إذ إن برشلونة سيكون ملزماً بدفع راتب أولمو كاملاً حتى نهاية عقده في 2030، إضافة إلى دفع أكثر من 50 مليون يورو لناديه السابق لايبزج الألماني، وفقاً لاتفاق الانتقال الذي وقعه اللاعب مع «البارسا».

وقالت الصحيفة إن برشلونة لن يكون بمقدوره أيضاً أن يحصل على أي تعويض في حالة انتقال أولمو لأي نادٍ آخر، لأنه أصبح حراً، وتُقدر القيمة السوقية للاعب بأكثر من 60 مليون يورو، وتلك خسارة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن الخسائر المادية لن تتوقف عن هذا الحد، لأن برشلونة إذا توصل إلى إنهاء اتفاقه مع أحد صناديق الاستثمار القطرية بشأن بيع عدد من «مقاعد الشخصيات المهمة» في استاد «كامب نو» الذي يجري تحديثه حالياً، مقابل 100 مليون يورو فقط، فإنه «البلاوجرانا» يخسر100 مليون يورو أخرى، لأن المبلغ المقدر أصلاً لبيع هذه المقاعد يصل إلى 200 مليون يورو.

غير أن موقع جول العالمي قال إن جماهير برشلونة تعلق آمالاً كبيرة على إمكانية إبرام هذا الاتفاق مع الجانب القطري في موعد أقصاه 3 يناير، وهي المهلة التي حددها خوان لابورتا، رئيس النادي بنفسه، لإنهاء هذه الصفقة مع القطريين، وتقديم الأوراق والبيانات المطلوبة لإنهاء الأزمة، ورغم ذلك فإن الجو السائد بين جماهير النادي وأعضائه ما زال يدعو للتشاؤم.

ويواجه برشلونة السبت فريق بارباسترو، في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، ثم يلعب نصف نهائي السوبر المحلي أمام أتليتك بلباو 8 يناير.