تكريم إسماعيل مطر في «أساطير الخليج»

أبوظبي (الاتحاد)



رشح اتحاد كرة القدم، إسماعيل مطر، نجم المنتخب والوحدة السابق، لتكريمه ضمن الأساطير على هامش المباراة النهائية لكأس الخليج العربي «خليجي 26» يوم السبت المقبل في الكويت.

وتقوم اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بتكريم أساطير المنتخبات الخليجية، تقديراً لمسيرة إنجازاتهم وإسهاماتهم مع منتخبات بلادهم في كأس الخليج العربي، على أن يختار كل اتحاد لاعباً من النجوم السابقين لتكريمه.

وقاد إسماعيل مطر «الأبيض» إلى حصد لقبي كأس الخليج مرتين، الأولى في أبوظبي عام 2007، والثانية في البحرين عام 2013.