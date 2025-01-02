نيويورك نيكس.. «الاستعراض التاسع»



واشنطن (أ ف ب)



واصل «نيويورك نيكس» مسلسل انتصاراته التي وصلت إلى تسعة توالياً، رغم غياب أفضل مسجليه جايلن برونسون، وذلك بفوزه على ضيفه يوتا جاز 119 - 103 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 31 نقطة مع 21 متابعة، وحقق جوش هارت ثلاثة أرقام مزدوجة، بتسجيله 15 نقطة مع 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليصبح بذلك أول لاعب من نيكس يحقق «تريبل دابل» لمباراتين على التوالي أو أكثر، منذ مايكل راي ريتشاردسون عام 1981.

وهذه المرة الرابعة منذ بداية الموسم الحالي التي يحقق فيها هارت «تريبل دابل»، رافعاً رصيده إلى 10 بألوان نيكس، ليصبح بذلك رابع لاعب يصل إلى هذا الرقم أو أكثر في تاريخ النادي.

كما لعب مايكل بريدجز والبريطاني أو دجاي أنونوبي دوراً أساسياً في الانتصار الرابع والعشرين لنيكس في 34 مباراة، بعدما سجل الأول 27 نقطة والثاني 22 في لقاء غاب عنه أفضل مسجل في الفريق برونسون بسبب إصابة في ربلة ساقه اليمنى، فحل بدلاً منه كام باين الذي سجل 8 نقاط مع 9 تمريرات حاسمة.

وعلق المدرب توم ثيبودو على الفوز بغياب برونسون، قائلاً «خلال الموسم وإنْ كان ذلك بسبب الإصابة، المرض، مشاكل الأخطاء الشخصية، أنت بحاجة إلى جهود الجميع، إذا أعطيت الأولوية للفوز وفعلت ما هو أفضل للمجموعة، فهذا ما يجعل الأمر ممتعاً، كل منا ملتزم تجاه الآخر. عندما تفعل ذلك، فإن الأشياء الجيدة تأتي من ذلك».

وكان جوردان كلاركسون وكولين سيكستون أفضل لاعبي جاز بـ 25 نقطة لكل منهما، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقهما الهزيمة الخامسة توالياً والخامسة والعشرين في 32 مباراة.

وحسم نيكس الفوز في الربعين الثاني والأخير (32 - 21 و32 - 24)، في لقاء تقدم خلاله على منافسه بفارق 20 نقطة، مستفيداً بشكل أساسي من الهجمات المرتدة التي أثمرت عن 34 نقطة مقابل 15 للضيوف الذين تأثروا بمعاناة نجمهم الفنلندي لاوري ماركانن، إذ نجح في 6 فقط من محاولاته الـ 22 واكتفى بـ 16 نقطة.