«سيف الشرف».. أمسية بـ 3.3 مليون درهم في ميدان اليوم



محمد حسن (دبي)

يشهد مضمار ميدان في الخامسة والنصف مساء الغد، أمسية «سيف الشرف»، خامس أمسيات كرنفال دبي لهذا الموسم، وتتألف من 8 أشواط متضمنة سباقات مهمة عدة، يبرز منها سباق زعبيل مايل للفئة الثانية، ودباوي ستيكس للفئة الثالثة، بالإضافة إلى سباقي سيف التميز ستيكس، وسيف الشرف ستيكس، وتشارك في الأمسية 79 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3.3 مليون درهم.

وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط الخامس، «سباق زعبيل مايل للفئة الثانية»، بمشاركة 8 خيول تتطلع لتحقيق اللقب، ويدفع مدرب جودلفين بالثنائي «أوتومان فليت» بقيادة وليام بيوك، و«نوبل دايناستي» بقيادة جيمس دويل، بينما يسرج مايكل كوستا «سان دوناتو» بقيادة بن كوين، وهناك من الخيول المتحدية «دوليلي» بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو، و«كايرو» بإشراف اليس هينس وقيادة جيم كراولي.

ويستقطب سباق دباوي ستيكس لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، 6 خيول، يبرز منها المتألق «توز» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بجانب وصيفه في السباق الأخير «كولر آب» بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس، وهناك «ديسبريت هيرو» بإشراف سالم بن غدير وقيادة بينيرو، في أول مشاركة له بالدولة.

وتفتتح الأمسية بسباق زعبيل تيرف لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، بمشاركة 15 خيلاً، تضم نخبة مميزة، يبرز منها «اندليس فيكتوري» و«أساسي» بجانب «ونيس».

ويشهد الشوط الثاني سباق «سيف الشرف ستيكس» لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، مشاركة 13 خيلاً، يتقدمها «اوسيس بوي» بجانب «لا سدود» و«فيرست فيو»، ويقام سباق «سيف التميز ستيكس» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر «تكافؤ» بمشاركة 13 خيلاً، يبرز منها «إماراتي أنا» و«رغيب»، و«بيلي ويب ستار».

ويشارك 13 من أمهار السنوات الثلاث في تحضيري سباق الـ 2000 جينيز في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «شروط»، ويبرز فيه كل من «كاسل جيتس»، و«رماي»، و«أرابيان ستوري».

ويدفع جودلفين بالثلاثي «إيج أوف جولد»، و«ديزرت شادو» و«هالسان» للمنافسة في الشوط السابع على لقب جميرا ستيكس لمسافة 1400 متر «شروط»، ويضم الشوط 10 خيول قوية.

وتختتم الأمسية بسباق للتحمل لمسافة 2810 أمتار «شروط»، ويشهد مشاركة 8 خيول قوية، يتوقع أن يقود التنافس «بريدوين»، بجانب كل من «كينج أوف كونكويست»، و«كفاف».