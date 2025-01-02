بيريز يرافق ريال مدريد إلى فالنسيا لـ «سبب خاص»!



مراد المصري (أبوظبي)



يخوض ريال مدريد مباراة «مؤجلة» أمام فالنسيا يوم الجمعة، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، بحثاً عن اعتلاء صدارة الترتيب مؤقتاً، ويدرك أهمية اللقاء على الصعيد الاجتماعي، عقب إعصار «دانا» المدمر الذي ضرب المدينة الساحلية مؤخراً.

وينوي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، السفر رفقة الفريق إلى مدينة فالنسيا، رغم أنه تجنب الوجود على مدرجات ميستايا خلال الفترة الماضية، في ظل الأجواء المشحونة التي تشهدها المباراة، إلا أن «الخفافيش» ينوي القيام بتكريم خاص للرئيس الأسطوري للنادي الملكي، تقديراً لمساهمات نادي العاصمة التي قام بها لدعم منطقة فالنسيا خلال الإعصار.

وقام ريال مدريد بإرسال مليون يورو مباشرة، فور حصول الإعصار، إلى جانب رفع تيفو يحمل ألوان منطقة فالنسيا على مدرجات «سانتياغو برنابيو» في أكثر من مناسبة، والمساندة عبر منصات التواصل الاجتماعي للنادي من بين مبادرات أخرى.