الجزيرة وبني ياس قمة ساخنة في دوري الطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتصدر مواجهة الجزيرة «حامل اللقب» في الموسم الماضي، وبني ياس المتصدر لمرحلة الذهاب، انطلاق مرحلة إياب الدور الأول لدوري الرجال لكرة الطائرة يوم غد، والتي تشهد إقامة أربع مباريات تجمع إلى جانب قمة «فخر أبوظبي» وضيفه «السماوي»، لقاءات الوصل والعين، عجمان والوحدة، وحتا النصر، فيما يغيب شباب الأهلي بداعي الراحة.

وشهدت مرحلة الذهاب، تصدر بني ياس المتوج بـ «كأس الاتحاد»، بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» المحلية للكرة الطائرة لموسم 2024- 2025، للترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 8 انتصارات من 8 مباريات، ليجمع 24 نقطة وضعته في القمة، وحل ثانياً النصر، أعقبه حتا «الثالث»، والجزيرة «الرابع»، فيما جمعت بقية المراكز شباب الأهلي، الوصل، عجمان، العين، والوحدة على التوالي.

وتشهد منافسة دوري الطائرة في الموسم الحالي 2024- 2025، مشاركة 9 أندية بعد عودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، خلال الفترة من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.