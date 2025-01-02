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الرياضة

125 لاعباً في كأس العالم لناشئي المبارزة بالفجيرة

125 لاعباً في كأس العالم لناشئي المبارزة بالفجيرة
2 يناير 2025 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)
تنطلق يوم غد بطولة كأس العالم للناشئين لسلاح الفلوريه للشباب والفتيات للمبارزة تحت 20 عاماً، التي تستضيفها إمارة الفجيرة حتى الأحد المقبل على صالة مجمع زايد الرياضي، وهي النسخة الأولى دولياً ضمن أجندة الاتحاد الدولي للمبارزة.
تشهد البطولة مشاركة 25 دولة من مختلف دول العالم، بواقع 125 لاعباً ولاعبة، وتقام المنافسات على مدى ثلاثة أيام، خصص اليوم الأول لمنافسات الشباب، والثاني للفتيات، والثالث للفرق من الذكور والإناث، والدول المشاركة هي: أوزبكستان، كازاخستان، تشيلي، التشيك، الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونج كونج، الإكوادور، مصر، إيطاليا، المجر، انجلترا، السعودية، أستراليا، جورجيا، ألمانيا، ماكاو، إيران، اليونان، باكستان، مولدوفا، سلوفاكيا، الصين تايبيه، والإمارات.
ويشارك منتخبنا في هذه النسخة بـ 9 لاعبين، هم: فارس البلوشي، عبد الرحمن مبارك، الهيام البلوشي، حمدة التميمي، خديجة المسماري، حصة التميمي، حمد الغافري، عيسى الزرعوني، ومحمد المهيري.
وعبَّر الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن تفاؤله بهذه النسخة قائلاً: «البطولة تمثل إضافة جديدة إلى سجل استضافة الدولة للأحداث العالمية الكبرى للمبارزة بفئاتها السنية كافة، لنؤكد مجدداً قدراتنا الهائلة في تنظيم مثل هذه المنافسات، وتوجَّه بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة للبطولة».

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