قوة دفع «ثلاثية» لأنس جابر في دورة بريزبين

بريزبين (أ ف ب)

حققت التونسية أنس جابر ثلاثة انتصارات في الدورة ذاتها لأول مرة منذ بطولة رولان جاروس الفرنسية التي أقيمت بين 26 مايو و9 يونيو الماضيين، وبلغت ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية للتنس (500 نقطة) بفوزها على الأرمينية إيلينا أفانيسيان 6-4 و1-6 و6-4.

واحتاجت ابنة الثلاثين عاماً، المتراجعة في تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) إلى المركز الثاني والأربعين بعدما وصلت إلى المركز الثاني في صيف 2022، إلى ساعة و50 دقيقة كي تحجز بطاقتها في ربع النهائي، حيث ستتواجه مع الروسية ميرا أندرييفا المصنفة ثامنة في الدورة والفائزة بدورها على التشيكية ليندا نوسكوفا 6-3 و6-0.

وبدأت وصيفة بطولة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينج ميدوز لعام 2022 مشوارها في بريزبين بالفوز في الدور الأول على الصينية جينج سايساي 7-6 (7-5) و6-4، ثم على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-3 و6-2، قبل أن تحقق فوزاً ثالثاً توالياً في الدورة ذاتها لأول مرة منذ وصولها إلى ربع نهائي بطولة رولان جاروس، حيث انتهى مشوارها على يد الأميركية كوكو غوف.

ومن بعد مشوارها في البطولة الفرنسية، فازت بمباراتين في دورة نوتنجهام وبلغت ربع النهائي، ومثلهما في دورة برلين التي ودعتها من ربع النهائي أيضا على يد جوف، وصولاً إلى خروجها من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون ثم الدور الأول لدورة تورونتو الألف نقطة على يد اليابانية ناومي أوساكا.

وكانت مشاركتها في دورة تورونتو التي أقيمت في أغسطس، الأخيرة للموسم إذ اضطرتها إصابة في الكتف إلى الانسحاب من دورتي واشنطن وسينسيناتي وبطولة فلاشينغ ميدوز، بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية في باريس، قبل أن تعلن إنهاء موسمها بشكل مبكر.