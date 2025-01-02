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50 حكماً في دورة «الفيفا»

50 حكماً في دورة «الفيفا»
2 يناير 2025 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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بدأت في مقر اتحاد الكرة بدبي، الدورة التدريبية لتطوير حكام كرة القدم، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع «الفيفا» حتى 5 يناير الحالي، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً.
افتتح فعاليات الدورة سالم علي الشامسي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الذي رحّب بالمحاضرين والمشاركين، وتحدث عن أهمية الدورات والورش التي تُنظم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، لتطوير الجوانب الفنية والبدنية والأمور المتعلقة ببروتوكول تقنية الفيديو، وتقام الدورات خلال فترة توقف مسابقات أندية المحترفين والمسابقات المحلية بصفة عامة.
ويتضمن برنامج دورة الفيفا للحكام محاضرات نظرية وتحليل حالات تحكيمية، بالإضافة لمراجعة التعليمات التي يتوجب على طاقم المباراة اتباعها وتنفيذها، حتى تتم إدارة المباريات بالشكل الأمثل، فيما يتضمن الجانب العملي إقامة مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة، ويتم خلالها رصد الحالات التي تتطلب تدخل تقنية الفيديو، كما تتم مناقشة ومراجعة كافة القرارات التي تم اتخاذها في كل حالة.
يقدم المحاضرات ماسيمو بوساكا، مدير إدارة الحكام في «الفيفا»، وكارلوس استاروزا المدير الفني للحكام، بالإضافة إلى محاضرين محليين من إدارة الحكام.

الإمارات
دبي
اتحاد كرة القدم
الفيفا
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