«29» يتألق في «غياثي للصقور»



أبوظبي (الاتحاد)



حلق الصقر «29» لحمدان راشد أحمد بن الشيخ مجرن بطلاً لشوط فئة العام للناشئين، في ثاني أيام مسابقة غياثي للصيد بالصقور، وتبعه الصقر «20» لحمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن، والصقر «9» لسعيد حمدان أحمد بن الشيخ مجرن.

وشهد اليوم الثاني إقامة 4 أشواط، حيث حلق بلقب شوط الجير بيور فرخ فئة العامة المفتوح الصقر «49» لفريق الفرسان، وتبعه «بي 33» لفريق الصيرمي، و«مرضي» لفريق ند الشبا.

وفي شوط قرموشة جير فرخ فئة العامة المفتوح، انتزع الصقر «دبليو 13» لفريق دبي المركز الأول، وتبعه «جي 8» لصالح أحمد سعيد، و«هدنة» لفريق ند الشبا.

وفي الشوط الأخير لليوم الثاني، جاء «010» لفريق دبي في صدارة شوط الجير بيور وقرموشة جير جرناس في المقدمة، وتبعه «بي بي 19» لفريق الفرسان، و«الكرامة» لفريق دبي.