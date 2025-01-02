علياء إلى الجولة الثانية في «الإمارات للفورمولا-4»

دبي (الاتحاد)

اجتازت المتسابقة الإماراتية علياء فيروز، المرحلة المحلية الأولى من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»، لتتأهل إلى الجولة الثانية التي تنطلق يوم السبت بالشارقة.

وشهدت الجولة الأولى تنافساً قوياً بين المتسابقين، وأظهرت علياء تركيزاً كبيراً وأداءً متميزاً ساعدها على حجز مكانها بين أبرز المتأهلين.

وتواصل علياء استعداداتها للجولة الثانية، حيث تعمل على تحسين أدائها وتطوير استراتيجياتها لتحصد نتائج إيجابية في المرحلة الحاسمة.

وقالت علياء: سعيدة بتجاوز المرحلة الأولى، وأشعر بحماس كبير للاستعداد للجولة الثانية في الشارقة، أتوجه بالشكر إلى اتحاد الرياضات البحرية على دعمه المستمر للمتسابقين وتطوير هذه الرياضة، كما أشكر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على التنظيم المتميز للجولة الأولى، والذي أسهم في نجاحها بدرجة كبيرة.

تعتبر بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا- 4» واحدة من أهم البطولات في رياضات الزوارق السريعة، حيث تجمع نخبة من المواهب المحلية والدولية في أجواء مليئة بالتحدي والإثارة.