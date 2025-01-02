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الرياضة

إسماعيل مطر يشكر حمدان بن مبارك

إسماعيل مطر يشكر حمدان بن مبارك
2 يناير 2025 17:35

 
أبوظبي (الاتحاد)


رشّح اتحاد كرة القدم، اللاعب الدولي السابق إسماعيل مطر، لحفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية الذي تقيمه اللجنة العليا المنظمة لكأس «خليجي 26».
أسهم إسماعيل مطر مع منتخب الإمارات، بالحصول على لقبي «خليجي 18» عام 2007 في الإمارات، و«خليجي 21» في مملكة البحرين عام 2013. 

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وبهذه المناسبة تقدم الأسطورة إسماعيل مطر لاعب منتخبنا الوطني السابق، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، على اختيار اسمه لحفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية، مثمناً في الوقت نفسه دور اتحاد الكرة في دعم نجوم الكرة الحاليين والسابقين.
وقال مطر: «إنه يوم جديد ومشرق في حياتي المهنية، يضاف إلى السنوات التي قضيتها في الملاعب، واختياري ضمن نخبة أساطير الكرة الخليجية، أمر مُشّرف لكل لاعب أعطى وقدّم خلاصة فنه وخبراته ومهاراته لصالح بلده وجمهوره».
وأشاد الأسطورة مطر بفكرة تكريم أساطير الكرة الخليجية، مؤكداً أنها تحفز الأجيال الجديدة من اللاعبين على تقديم أفضل عطاء وأداء في الملاعب، معبراً عن سعادته باختياره لهذه المناسبة الكروية الجميلة.

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