الخميس 2 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نجمات السيتي» في ضيافة أبوظبي

«نجمات السيتي» في ضيافة أبوظبي
2 يناير 2025 17:37

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بينتو والحمدان وبيتزي.. «حالات خاصة» في لُعبة «الأوراق البديلة»!
مجلس الوزراء يستعرض إنجازات حكومة الإمارات عام 2024


تنظم مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم في أبوظبي، يوماً مفتوحاً الأحد المقبل في «321 Sports» بجزيرة الحديريات، وتتخلله حصص تدريبية عالية المستوى للفتيات من 5 إلى 16 عاماً، ويمنح فرصة فريدة لمشاهدة الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي للسيدات أثناء التدريب، إذ يحظى المشجعون بفرصة لمشاهدة لاعبات الفريق، مثل لورين كيمب، وأليكس جرينوود، وخيرا كيتنج، وماري فاولر، وخديجة شو في ملعب التدريب، كما يشهد الحدث أيضاً تنظيم مجموعة من المسابقات الحصرية التي تتضمن جوائز كبرى للفوز بها. وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مجموعة السيتي لكرة القدم: «يعد اليوم المفتوح للفتيات فرصة رائعة لجمع اللاعبات من جميع أنحاء أبوظبي والإمارات للاحتفاء معاً بكرة القدم.

 

الإمارات
أبوظبي
جزيرة الحديريات
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
برشلونة «متفائل» قبل الموعد النهائي لحسم مصير أولمو
الرياضة
برشلونة «متفائل» قبل الموعد النهائي لحسم مصير أولمو
اليوم 19:04
بينتو والحمدان وبيتزي.. «حالات خاصة» في لُعبة «الأوراق البديلة»!
الرياضة
بينتو والحمدان وبيتزي.. «حالات خاصة» في لُعبة «الأوراق البديلة»!
اليوم 19:02
مجلس الوزراء يستعرض إنجازات حكومة الإمارات عام 2024
علوم الدار
مجلس الوزراء يستعرض إنجازات حكومة الإمارات عام 2024
اليوم 18:58
3 حكام يتنافسون على إدارة «خليجي 26»
الرياضة
3 حكام يتنافسون على إدارة «خليجي 26»
اليوم 18:52
الهلال «الخيار المغري» لرونالدو!
الرياضة
الهلال «الخيار المغري» لرونالدو!
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©