«نجمات السيتي» في ضيافة أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تنظم مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم في أبوظبي، يوماً مفتوحاً الأحد المقبل في «321 Sports» بجزيرة الحديريات، وتتخلله حصص تدريبية عالية المستوى للفتيات من 5 إلى 16 عاماً، ويمنح فرصة فريدة لمشاهدة الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي للسيدات أثناء التدريب، إذ يحظى المشجعون بفرصة لمشاهدة لاعبات الفريق، مثل لورين كيمب، وأليكس جرينوود، وخيرا كيتنج، وماري فاولر، وخديجة شو في ملعب التدريب، كما يشهد الحدث أيضاً تنظيم مجموعة من المسابقات الحصرية التي تتضمن جوائز كبرى للفوز بها. وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مجموعة السيتي لكرة القدم: «يعد اليوم المفتوح للفتيات فرصة رائعة لجمع اللاعبات من جميع أنحاء أبوظبي والإمارات للاحتفاء معاً بكرة القدم.