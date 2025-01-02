الهلال «الخيار المغري» لرونالدو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتأهب «الأسطورة» البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، لاتخاذ قرار مهم يتعلق بمستقبله الكروي في 2025، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ آخر.

وصل رونالدو إلى السعودية في «شتاء 2023»، بعد أسابيع قليلة من فسخ عقده بـ «التراضي» مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولم يجدد حتى الآن عقده مع النصر، ما يعني إنه قد يفكر في الرحيل، لخوض تجربة احترافية جديدة، ربما تكون داخل السعودية أو خارجها.

ويواصل رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية، شغفه وولعه بكرة القدم، ورغبته في استمرار اللعب على أعلى مستوى احترافي، ويتطلع إلى المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويعتبر ذلك «هدفاً نهائياً» له، قبل اعتزال الكرة بصفة نهائية.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن مستقبل الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، يطرح أسئلة عديدة، أهمها هل يبقى مع النصر أم يستكشف خيارات أخرى، كأن يخوض مغامرة جديدة جذابة ومثيرة تتناسب مع شخصيته وترضي طموحاته؟

ولكن الشيء المؤكد أن علاقة رونالدو بالسعودية والدوري السعودي باتت وثيقة ورائعة، وكرر تأكيده أن الدوري هناك أفضل من دوريات أوروبية أخرى مثل الدوري الفرنسي، ومع ذلك فإن مسألة تمديد عقده مع «العالمي» لم تُحسم بعد.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «مايسفوتبول» البرتغالية، أن تجديد رونالدو للنصر ليس مؤكداً، ما يفتح الباب أمام «سيناريوهات» عديدة أخرى، منها تغيير ناديه، مع البقاء داخل السعودية للعب لنادٍ آخر.

وإذا قرر نجم آخر مثل نيمار دا سيلفا الرحيل عن الهلال السعودي، فإن الفرصة قد تكون مواتية لانتقال رونالدو إلى هذا النادي الأكثر تنافسية وحصداً للبطولات والألقاب، باعتراف «الدون» نفسه، ما يعني أنه من الممكن أن يحقق طموحاته.

وقالت الصحيفة البرتغالية، إن الهلال قد يكون «خياراً مغرياً»، لأنه الأفضل في السعودية من جميع النواحي، وعلى المستويات كافة، ولكن الصحيفة علقت قائلة: على رونالدو الذي يكمل 40 سنة في 5 فبراير المقبل، أن يوازن الأمور، وفقاً لما يراه من مزايا، سواء داخل المملكة، أو في أي مكان آخر.

وحرص موقع جول العالمي على أن يؤكد إن العودة مرة أخرى إلى أوروبا غير مؤكدة، وإن كانت ليست مستبعدة تماماً، ولابد أن يستند رونالدو في قراره النهائي ليس على تحدياته الرياضية فقط، وإنما عوامل أخرى خارجية بعيدة عن كرة القدم من دون أن يوضحها الموقع.