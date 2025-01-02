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الرياضة

3 حكام يتنافسون على إدارة «خليجي 26»

3 حكام يتنافسون على إدارة «خليجي 26»
2 يناير 2025 18:52

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يتنافس 3 حكام على إدارة نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 26»، وهم القطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفى غربال، والعراقي مهند قاسم.
وضمت قائمة الحكام والحكام المساعدين المشاركين بالبطولة كلاً من أحمد خالد العلي، وعبد الهادي العنزي، وأحمد صادق عباس «الكويت»، مهند قاسم عيسي، وواثق مدلل عبيد، وعبدالرحمن إبراهيم الجاسم «العراق»، عبد الرحمن إبراهيم الجاسم، وطالب سالم المري، وسعود أحمد المقالح «قطر»، عمر آل علي، ومحمد أحمد، وجاسم عبدالله آل علي «الإمارات»، عمار إبراهيم محفوظ، محمد جعفر سلمان، عبدالله صالح الرويمي «البحرين»، خالد صالح التوريس، محمد العكبري، وعبد الرحيم الشمري «السعودية»، قاسم الحاتمي، ناصر سالم البوسعيدي، حمد الغافري «عُمان».
وضمت القائمة أيضاً دحان بيدا، يوسف محمد محمود، حماد إبراهيم سالم «موريتانيا»، مصطفى غربال، جوراري مقراني، زهروني عبيس أكرم «الجزائر»، خليل ميلر أوموت، كريم إرسوي، إبراهيم كاجلار أوياركان «تركيا»، كوفاكس استيفان، ماريكا ميهاي ماريوس، تونيوجي فيرينتش «رومانيا».
بينما ضمت قائمة حكام الفيديو، عبدالله جمالي «الكويت»، أحمد كاظم «العراق»، خميس محمد «قطر»، محمد عبيد «الإمارات»، عبدالله ظافر «السعودية»، هيثم جويرات «تونس»، محمود عاشور «مصر»، إيدا جومبي «اليابان»، فو مينج «الصين».

 

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