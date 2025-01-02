بينتو والحمدان وبيتزي.. «حالات خاصة» في لُعبة «الأوراق البديلة»!



عمرو عبيد (القاهرة)



رغم أن 21% من أهداف «خليجي 26» حملت توقيع اللاعبين البدلاء، سواء بالتسجيل أو الصناعة، إلا أنها لم تعبّر حقيقة عن مسألة استغلال المدربين للأوراق البديلة، لأن 5 أهداف من إجمالي 8 جاءت من جانب منتخب واحد فقط، السعودية، بينها 3 أهداف لعبدالله الحمدان، أحد هدافي تلك النسخة حتى الآن، رغم الخروج من نصف النهائي، والمثير أن الحمدان أحرز جميع أهدافه في البطولة، بعد مشاركته بديلاً، في حين لم ينجح في ذلك خلال لعبه أساسياً في مباراتين، وبجانب «الأخضر» الذي استحوذ على 62.5% من «أهداف البدلاء» بتسجيل 4 وصناعة هدف واحد، أحرز كل من الكويت وقطر هدفاً واحداً، وحصل البحرين على «أسيست» من لاعب واحد بديل أيضاً.

وتعيدنا هذه الإحصائية الفنية إلى مدربي المنتخبات الخليجية، خاصة هيرفي رينارد، الذي قد يبدو للوهلة الأولى الأكثر استفادة من أوراقه البداية، بحسب الإنتاج العام، الذي مثّل فيه عبدالله الحمدان «حالة خاصة»، واحتل الفرنسي المركز الرابع بين 8 مدربين من حيث استخدام أكبر عدد من البدلاء في مباريات الكأس الخليجية، بعدما أجرى 14 تغييراً في 4 مباريات، بينها 11 في الأشواط الثانية وتغيير وحيد في الشوط الأول، مقابل 2 بين الشوطين، ولم يستخدم رينارد كل تبديلاته في أي مباراة، بل إنه أجرى 3 تغييرات فقط في مباراته الأخيرة أمام عُمان، بينها 2 في رُبع الساعة الأخير، وكانت مباراة البحرين الوحيدة التي دفع خلالها الفرنسي بورقتين بديلتين بين الشوطين.

باولو بينتو مدرب منتخبنا، هو أيضاً يعتبر «حالة خاصة» في تلك القائمة، حيث جاء في المركز الأخير، بالتساوي مع نور الدين ولد علي، مدرب اليمن، إذ أن كليهما استخدم أقل عدد من التبديلات خلال 3 مباريات، حيث أجرى كل منهما 11 تغييراً، وكان بينتو قد قام بإجراء تبديل وحيد فقط بين شوطي مباراة الكويت، ولم يكن له أي تدخل من خارج الخطوط خلال ربع الساعة الأول من الشوط الثاني في أي مباراة، إذ قام باستخدام أوراقه البديلة 6 مرات خلال فترة منتصف هذا الشوط، مقابل 4 في ربع الساعة الأخير، وكان قد اكتفى بـ3 تبديلات فقط أمام عُمان قبل الإقصاء من الدور الأول.

أحرز «الأبيض» جميع أهدافه في الأشواط الأولى من المباريات الثلاث، ولم يستغل أي من أوراقه البديلة «المعدودة» بالصورة المطلوبة، حيث أشرك 9 لاعبين بدلاءً في تلك المواجهات، بينهما كايو كانيدو مرتين، ومثلهما لطحنون الزعابي، والأخير كان الورقة الوحيدة التي صنعت فارقاً أمام «الأحمر»، رغم دخوله متأخراً قبل النهاية بـ8 دقائق، وتمكن من الحصول على ركلة الجزاء التي أهدرها فابيو ليما، ومع ذلك لم يُشركه بينتو سوى مرتين بإجمالي 13 دقيقة لعب فقط، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات، حول أفكار بينتو وقناعاته المتعلقة باختيارات اللاعبين.

وعلى الجانب الآخر، كان خوان بيتزي الأكثر استخداماً للتبديلات خلال مباريات الكويت، حيث أجرى 19 تغييراً في 4 مباريات، وهو أكثر المدربين تبديلاً في فترات الاستراحة بين أشواط المباريات، بإجمالي 6 تبديلات، مقابل 13 في الأشواط الثانية، وكان أغزرها في آخر رُبع ساعة وما بعد التسعين، بـ9 تبديلات، وسجّل له معاذ العنزي هدف «بدلاء الأزرق» الوحيد في البطولة، لكنه منحه الفوز على منتخبنا وكان السبب الرئيس في تأهل «الأزرق» إلى نصف النهائي، كما يجب الإشارة إلى أن رشيد جابر كان الثاني في قائمة المدربين الأكثر استخداماً للتبديلات، بإجمالي 16 تغييراً في 4 مباريات، وصحيح أنها لم تمنحه أهدافاً مُباشرة، لكنها ساعدت مدرب عُمان على قيادة «الأحمر» إلى بر الأمان في جميع المباريات، حتى بلوغ النهائي.