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الرياضة

برشلونة «متفائل» قبل الموعد النهائي لحسم مصير أولمو

برشلونة «متفائل» قبل الموعد النهائي لحسم مصير أولمو
2 يناير 2025 19:04

مراد المصري (أبوظبي)

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أجمعت وسائل الإعلام الكتالونية على وجود شعور بالتفاؤل من إدارة نادي برشلونة، بحل قضية تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، وذلك مع ترقب الجواب النهائي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، مع تأكيد «البلوجرانا» على قدرته إثبات إنجاز صفقة بيع جزء من مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو»، وإثبات وصول الأموال المطلوبة من الشركة المستثمرة.
وتواجد خوان لابورتا رئيس برشلونة رفقة عدد من الأعضاء في مكاتب النادي في اجتماعات امتدت أربع ساعات اليوم، قبل المغادرة بملامح يبدو عليها علامة الرضا، حيث يتمسك النادي ببند «الظرف القاهر» في تسجيل اللاعبين مجدداً في كشوفات اتحاد الكرة.
ويرى برشلونة أنه قام بإنجاز الصفقة اللازمة لضخ 100 مليون يورو، وتقديمها إلى رابطة الدوري الإسباني «الليجا» قبل منتصف ليلة 31 ديسمبر الماضي، إلا أن أوقات عمل الرسمية في أسواق المال في إسبانيا، جعلت وصول الأموال المطلوبة لتعزيز ضمان الصفقة أمراً مستحيلاً، مما يجعل ذلك «ظرفاً قاهراً»، فيما من المؤكد أن تكون جميع الأمور قد تم حلها خلال عرض الطلب على اتحاد الكرة الإسباني يوم الجمعة.
ويتمسك برشلونة باللجوء إلى القضاء، في حال لم يوافق اتحاد الكرة على هذه الخطوة، وموافقة «الليجا» على إجراءاته، خصوصاً أنه معرض لفقدان جهود أولمو على وجه التحديد حتى نهاية الموسم، وهو الذي تعاقد معه مقابل 50 مليون يورو في الصيف الماضي، ويتوجب عليه دفع رواتبه بشكل كامل حتى 2030 في حال فسخ عقده.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
داني أولمو
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