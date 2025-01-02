128 فارساً وفارسة في بطولة «المجموعة السابعة للقدرة»



عصام السيد (أبوظبي)



يشارك 128 فارساً وفارسة و8 فرق يمثلون 14 دولة، في سباق المجموعة الإقليمية السابعة للفرق والفردي للقدرة لمسافة 121 كلم «نجمتين»، الذي ينطلق صباح السبت على ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي.

وتقام البطولة التي تم اعتمادها رسمياً ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية، في قرية بوذيب بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة، واتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

جاء الإعلان عن ترتيبات «النسخة الأولى» للبطولة، في مؤتمر صحفي عُقد أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وتأتي ضمن الاهتمام بفعاليات بطولات القدرة على مستوى الدول الأعضاء في المجموعة.

وتحدث في المؤتمر الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، الذي رحب بالمشاركين، مشيداً بجهود المجموعة الإقليمية السابعة التي أطلقت مبادرة البطولة، ونأمل أن تمثل إضافة جديدة لرياضة القدرة في المنطقة.

وأكد سلطان اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، أن اللجنة الفنية في المجموعة كانت وراء فكرة إطلاق البطولة، مشيداً بالترتيبات الاحترافية التي قامت بها قرية بوذيب لاستضافة البطولة.

ومن جانبه، توجه كرستيانو لوزانو، رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالشكر إلى المجموعة الإقليمية السابعة على مبادرتها بإطلاق البطولة التي بلا شك ستعزز من تطور المستويات الفنية للفرسان والفارسات بالمنطقة، معبراً عن سعادته بالتواجد في أبوظبي لمتابعة البطولة الجديدة.

وأكد أحمد الحمادي، رئيس لجنة القدرة بالمجموعة الإقليمية السابعة، أن البطولة تمثل حدثاً تاريخياً للمجموعة الإقليمية السابعة، مشيراً إلى أن الإمارات دائماً سباقة لإطلاق المبادرات الإيجابية، وتدخل البطولة ضمن المكاسب الكثيرة لقرية بوذيب، لتتواصل بعد استضافتها بطولة العالم للقدرة 2020، موضحاً أن أفضل الأطباء والحكام في العالم يشاركون في إدارة البطولة.

ومن جهته، رحب محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة المدير الفني للبطولة، بالمشاركين في البطولة، مؤكداً أن قرية بوذيب جاهزة لاستضافة الحدث الكبير، وفق أعلى المعايير التنظيمية التي تدعم وتعزز المحافظة على سلامة الخيول والفرسان، مشيراً إلى أنه تم رصد جوائز مالية قيمة يحصل عليها أصحاب المراكز من الأول وحتى الـ 30.

وقالت شيرون دوبليسوس، رئيس لجنة التحكيم في البطولة، إن الإمارات تمثل نموذجاً متميزاً في العمل بأعلى المعايير الدولية بالمرافق المتميزة والمسارات الآمنة لسلامة الفرسان والخيول، معبرة عن سعادتها بالتواجد في البطولة، مشيرة إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية خاصة من جانب فرسان الإمارات الذي يتمتعون بخبرة وحنكة في قيادة الخيول في هذه السباقات، متمنية التوفيق والسلامة للجميع.

ومن جانب آخر، أُقيم اليوم الخميس في قرية بوذيب، حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بمشاركة الفرق، ورفع فرسان الإمارات والدول المشاركة أعلام بلادهم في طابور العرض على المسرح، وسط حضور رسمي والوفود.