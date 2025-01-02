التحذير من صعوبات لتشيلسي والسيتي بسبب كأس العالم



لندن (د ب أ)



حذر ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أن بطولة كأس العالم للأندية في يونيو المقبل ربما تخلق «صعوبات كبيرة» لاستعدادات مانشستر سيتي وتشيلسي للموسم المقبل من المسابقة المحلية.

وسيكون الناديان ممثلين لإنجلترا في مونديال الأندية، بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة خلال يونيو ويوليو.

وأثارت البطولة تحديات قانونية من اتحادات لاعبي كرة القدم وروابط الدوريات المحلية في أوروبا على وجه الخصوص.

وتبدو رفاهية اللاعبين أحد المحركات الرئيسية وراء هذه التحديات، حيث يخشى ماسترز ألا يكون هناك سوى القليل من الراحة لنجوم أي من الناديين إذا واصلا مسيرتهما بكأس العالم للأندية.

وصرح ماسترز في بودكاست (ذا بورد روم) بشبكة (سكاي سبورتس) «روابط الدوريات واتحادات اللاعبين غير راضية عن تلك القرارات التي تم اتخاذها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)».

وأضاف ماسترز «لقد رأينا كأس العالم للأندية تلوح في الأفق، ومن الواضح أن ذلك سيكون له تأثير على الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا تأهل مانشستر سيتي أو تشيلسي لنهائي تلك المسابقة، فالدوري الإنجليزي الممتاز سيبدأ بعدها بأربعة أسابيع، ومن المفترض أن يحصل جميع اللاعبين على ثلاثة أسابيع إجازة كجزء من الالتزام التعاقدي».

وأوضح ماسترز في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «إذن كيف نقوم بذلك؟ بصعوبة كبيرة أود أن أقول، نعتقد أنه لو كانت روابط الدوريات واتحادات اللاعبين قد شاركت في عمليات صنع القرار حول كيفية تنظيم هذه المسابقات، فستكون النتائج أفضل، هذا ما نطالب به».

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في 13 يوليو المقبل، على أن تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 في 16 أغسطس/القادم.