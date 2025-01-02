بطولة «أساطير الخليج» تنطلق في فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي عن إقامة بطولة أساطير الخليج خلال فبراير المقبل، استجابةً لمبادرة معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة، وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في الكويت، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي.

وكانت من المخطط له أن تُقام البطولة على هامش فعاليات «خليجي 26»، إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي الذي تستضيفه الكويت خلال فبراير.

وتهدف البطولة إلى إبراز التراث الكروي الخليجي، من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة، وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة.

وتُعد بطولة «خليجي 26» من النسخ الاستثنائية التي شهدت تنظيماً متميزاً ومنافسات قوية، وستختتم فعالياتها بالمباراة النهائية المرتقبة بين منتخبي عُمان والبحرين يوم السبت المقبل على استاد جابر الدولي في الكويت.