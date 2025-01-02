وفاة أكبر بطلة أولمبية عن 103 أعوام

بودابست (أ ف ب)

تُوفيت أكبر بطلة أولمبية في العالم، المجرية أجنيش كيليتي عن 103 أعوام، في مستشفى بودابست بالعاصمة المجرية.

ودخلت الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية في الجمباز، أولها في هلسنكي عام 1952، المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب رئوي، وذلك قبل أيام من إتمامها عامها الرابع بعد المائة يوم الخميس المقبل.

وتبدو قصة حياة كيليتي، بما في ذلك المجد الأولمبي الذي حققته، وكأنها سيناريو لفيلم هوليوودي مثير يحكي قصة بطلة لا تنكسر روحها الشجاعة أبداً في مواجهة الشدائد التي جعلتها تغادر بلادها وأيضاً العمل «خادمة منزلية» أثناء اختبائها في الريف، لكنها استمرت في التدريب سراً على ضفاف نهر الدانوب خلال وقت فراغها.

وتُعتبر كيليتي لاعبة الجمباز الأكثر نجاحاً في المجر بتحقيقها 10 ميداليات أولمبية، بما فيها 5 ذهبيات، منها واحدة في أولمبياد هلسنكي 1952، وأربعة في أولمبياد ملبورن 1956، علماً أنها حققت هذا الإنجاز بعد تخطيها عامها الثلاثين ضد منافسات أصغر منها بكثير.

وُلدت كيليتي في التاسع من يناير 1921، وكانت تحمل اسم أجنيس كلاين، قبل تغيير كنيتها إلى كيليتي التي تبدو كنية مجرية أكثر.

واستدعيت إلى المنتخب الوطني عام 1939، قبل أن تفوز «ملكة الجمباز» بأول لقب في المجر في العام التالي.