مشاركات قارية ودولية تنتظر المنتخبات والأندية عام 2025

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشهد العام الجديد 2025، مشاركات منتظرة تغلفها الإثارة والتنافس المحتدم للمنتخبات الوطنية، والأندية الإماراتية، على الصعيد القاري والدولي، وسط طموحات عريضة للشارع الرياضي، لا سيما على صعيد المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، وأندية «دوري أدنوك للمحترفين» المشاركة في بطولتي آسيا للنخبة، و«أبطال آسيا 2»، إضافة إلى مشاركة العين في «مونديال الأندية»، و«أبيض الناشئين» في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية في أبريل المقبل، والمؤهلة إلى «مونديال قطر 2025»، بجانب مشاركة نادي أبوظبي الرياضي في منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للسيدات.

وتُسحب يوم الأربعاء المقبل، قرعة الأدوار الإقصائية للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات 2024 - 2025، بمشاركة نادي أبوظبي الرياضي، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من جولة واحدة 22 و23 مارس المقبل.

من جهته، يترقب منتخبنا الوطني للناشئين في 23 يناير الجاري، سحب قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة بالسعودية من 3 إلى 20 أبريل 2025، والمؤهلة بدورها إلى «مونديال الناشئين» والمقرر في قطر من 10 إلى 28 نوفمبر 2025.

ومثل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية، الأول لـ «أبيض الناشئين»، منذ آخر ظهور في النهائيات القارية في «نسخة الهند» عام 2016، قبل أن يغيب عن «نهائيات 2018»، بعد الانسحاب من التصفيات، فيما طال الإلغاء نسخة نهائيات 2020، والتي تأهل إليها «الأبيض» بداعي جائحة «كورونا»، فيما أخفق «الأبيض» في التأهل إلى نهائيات النسخة الماضية بالبحرين 2023.

ويشهد فبراير المقبل، عودة دوري أبطال آسيا النخبة 2024 - 2025، ودوري أبطال آسيا 2، حيث يختتم الوصل والعين مرحلة الدوري بمباريات الجولتين السابعة والثامنة المقررة من 3 إلى 4، و11 إلى 12، و17 إلى 19 فبراير.

وتقام مباريات «دور الـ 16» لأبطال آسيا للنخبة من جولتي ذهاب وإياب من 3 إلى 5، و10 إلى 12 مارس، تعقبه قرعة الأدوار النهائية في الرياض يوم 14 مارس.

في المقابل، يتأهب الشارقة وشباب الأهلي على التوالي لخوض مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، والمقرر بين 11 و13 فبراير، بينما تقام مباريات الإياب من 18 إلى 20 من الشهر نفسه، حيث يلتقي «الملك» نظيره الحسين الأردني، و«الفرسان» في مواجهة الوحدات الأردني.

ويترقب «الأبيض» في مارس المقبل استئناف مشوار التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026»، حيث تُقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة 20 و25 مارس، ويحل «الأبيض» صاحب المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، ضيفاً على إيران في 20 مارس المقبل في «الجولة السابعة»، فيما يلتقي كوريا الشمالية في «الجولة الثامنة» مساء الثلاثاء 25 مارس.

وتقام في أبريل المقبل، بجانب كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في السعودية، ويشهد الشهر ذاته إقامة نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثاني من 8 إلى 9 و15 إلى 16 أبريل، وتختتم هذه المنافسات بالأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تُقام بنظام التجمّع في السعودية من 25 أبريل إلى 4 مايو.

ويشهد مايو 2025، ختام دوري أبطال آسيا للنخبة 4 مايو، وختام «دوري أبطال آسيا 2» بالمباراة النهائية في 17 مايو، فيما يقام نصف النهائي ونهائي دوري أبطال آسيا للسيدات من 21 إلى 24 مايو.

وتختتم في يونيو المقبل التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026»، بإقامة مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة 5 و10 يونيو، حيث يلتقي «الأبيض» ضيفه أوزبكستان 5 يونيو، ويختتم مشواره بلقاء مضيفه قيرغيزستان 10 يونيو 2025.



النسخة الموسعة

تترقب جماهير «الزعيم» في يونيو 2026، المشاركة المرتقبة للعين بطل النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، في النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقاً، من بينهم أربعة أندية آسيوية.

وينطلق الموسم الجديد في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني 2025 - 2026 بمباريات الدور التمهيدي الأول 29 و30 يوليو على التوالي، فيما تقام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية بين 1 و9 سبتمبر بمشاركة «الأبيض الأولمبي».