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الرياضة

ريال مدريد يستقبل كوربيران أمام فالنسيا!

ريال مدريد يستقبل كوربيران أمام فالنسيا!
3 يناير 2025 10:00

مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض فالنسيا وريال مدريد أول مباريات «الليجا» في عام 2025، عندما يلتقيان الليلة في «مؤجلة» من «الجولة 12»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب «عاصفة دانا»، ويدخل «الخفافيش» اللقاء بجلوس اسم جديد على «الدكة»، بعد إنهاء خدمات المدرب روبن باراخا، والتعاقد مع كاروس كوربيران، لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.
ولن تكون المهمة سهلة أمام كوربيران، مع احتلال فالنسيا المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويعرف المدرب قيمة «الخفافيش» جيداً، حيث ينحدر من تشيستي، وهي إحدى قرى منطقة فالنسيا، والتي تأثرت بشدة بالكارثة الطبيعية مؤخراً، وسبق أن بدأ مسيرته الكروية لاعباً في أكاديمية فالنسيا.
وبعد انتهاء مسيرته القصيرة حارساً للمرمى، قرر كوربيران التركيز على شغفه بالتدريب، وقام بتدريب العديد من الفرق منها خارج إسبانيا، وقام بفسخ عقده مع وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعدما أمضى فترة ناجحة، والرغبة في إنقاذ ناديه السابق جعلته يوافق على القيام بهذه المغامرة.
ويريد كوربيران أن يحظى ببداية مثالية، وكسر سلسلة خمس مباريات دون أن يحقق فيها الفريق الفوز في الدوري، إلا أن الأمور لا تبدو سهلة في ظل الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق مؤخراً.

 

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
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