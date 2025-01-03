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الرياضة

«مغامرة جديدة» لمهاجم ليون

«مغامرة جديدة» لمهاجم ليون
3 يناير 2025 11:23

ليون (أ ف ب)

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انضم المهاجم النيجيري جيفت أوربان من ليون إلى هوفنهايم الألماني مقابل 9 ملايين يورو، وفقاً لما أعلن النادي الفرنسي لكرة القدم.
وأفاد ليون في بيان «نتمنى التوفيق لجيفت في مغامرته الجديدة».
وبإمكان قيمة الصفقة أن ترتفع إلى أكثر من 9 ملايين يورو مع مكافآت قد تصل إلى 3 ملايين حداً أقصى، إضافة إلى تقاسم الأرباح بنسبة 7.5 في المئة على القيمة المضافة لانتقال مستقبلي محتمل.
من ناحيته، قال هوفنهايم الذي يحتل المركز الخامس عشر في الدوري، إن أوربان (22 عاماً)، سيمنح خط هجومه المزيد من المساحات وسرعة أكبر.
وضمن سياق متصل، قال النمساوي أندرياس شيكر، المدير الرياضي لهوفنهايم «لقد وجدنا في جيفت أوربان المهاجم السريع الذي يتمتع بالعمق الجيد الذي كنا نبحث عنه، ونحن مقتنعون بأن مهاراته ستمنح فريقنا تنوعاً أكبر في الهجوم».
وكان أوربان تعاقد مع ليون في يناير 2024 مقابل 14 مليون يورو، قادماً من جنت البلجيكي، حيث سجل 32 هدفاً في موسم واحد (2023 - 2024).
شارك المهاجم النيجيري مع ليون في 21 مباراة، منها 13 في الموسم الحالي، وسجل هدفاً، من إجمالي 5 أهداف، منها ثنائية في مرمى ستراسبورج في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي (فاز ليون 4 - 3).
وفشل أوربان في فرض نفسه أساسياً في تشكيلة ليون الذي كان عقده يمتد معه حتى يونيو 2028.

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