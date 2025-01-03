سلتيك.. «الضربة الأولى»!



جلاسكو (أ ف ب)



ألحق جلاسكو رينجرز الخسارة الأولى بمنافسه التاريخي ضيفه سلتيك المتصدر في الدوري الأسكتلندي لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه عليه في «الديربي» 3-0، ضمن منافسات المرحلة الـ 21.

سجل الروماني يانيس حاجي (7)، نجل النجم جورجي الذي دافع سابقاً عن ألوان ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، المدافع الهولندي روبن بروبر (66) والبديل المهاجم البرازيلي دانيلو (81) أهداف رينجرز.

ووضع رينجرز بإشراف مدربه الفرنسي فيليب كليمون حداً لسلسلة من 7 مباريات من دون فوز أمام سلتيك، وتحديداً منذ 13 مايو 2023، حين فاز بالنتيجة ذاتها.

كما أنه الفوز الثاني لرينجرز فقط في المواجهات الـ 15 الأخيرة بينه وبين سلتيك.

وخسر رينجرز هذا الموسم أمام سلتيك مرتين، بنتيجة 0-3 في الدوري في سبتمبر، وفي نهائي الكأس بركلات الترجيح في ديسمبر.

ورغم خسارته، حافظ سلتيك الذي يدربه برندان رودجرز على الصدارة برصيد 50 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني.

قال المدرب الفرنسي كليمون الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تواضع نتائج الفريق، حيث حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الست الأخيرة «هو فوز مهم للغاية، إنه يمنح الثقة للجماهير وكل من يشجع رينجرز».

وتابع «حصل اللاعبون على المكافأة التي يستحقونها، والتي لم يحصلوا عليها في الأسابيع القليلة الماضية وفي نهائي كأس الرابطة».

وأضاف «يعمل الفريق بجد لتطوير مستواه، وهذا دليل على ذلك».

وهي الهزيمة الأولى لسلتيك في 19 مباراة في جميع المسابقات، منذ خسارته القاسية أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-7 في دوري أبطال أوروبا.

قال رودجرز «لم نقدّم أداءً جيداً، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، بخلاف الصورة التي نقدمها عادة».

وأردف «لست متأكداً مما إذا كان الفارق الذي بلغ 14 نقطة قد خفف من حدة التوتر، لا ينبغي أن يكون كذلك، ولكن ربما أثر علينا ذلك من دون أن ندرك، أراد رينجرز إثبات وجهة نظره».