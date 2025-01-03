الجمعة 3 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلتيك.. «الضربة الأولى»!

سلتيك.. «الضربة الأولى»!
3 يناير 2025 11:27

 
جلاسكو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «الهجوم المرعب» بـ «الطلقة 115»!
ريال مدريد «2 من 10» في «ميستايا»!


ألحق جلاسكو رينجرز الخسارة الأولى بمنافسه التاريخي ضيفه سلتيك المتصدر في الدوري الأسكتلندي لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه عليه في «الديربي» 3-0، ضمن منافسات المرحلة الـ 21.
سجل الروماني يانيس حاجي (7)، نجل النجم جورجي الذي دافع سابقاً عن ألوان ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، المدافع الهولندي روبن بروبر (66) والبديل المهاجم البرازيلي دانيلو (81) أهداف رينجرز.
ووضع رينجرز بإشراف مدربه الفرنسي فيليب كليمون حداً لسلسلة من 7 مباريات من دون فوز أمام سلتيك، وتحديداً منذ 13 مايو 2023، حين فاز بالنتيجة ذاتها.
كما أنه الفوز الثاني لرينجرز فقط في المواجهات الـ 15 الأخيرة بينه وبين سلتيك.
وخسر رينجرز هذا الموسم أمام سلتيك مرتين، بنتيجة 0-3 في الدوري في سبتمبر، وفي نهائي الكأس بركلات الترجيح في ديسمبر.
ورغم خسارته، حافظ سلتيك الذي يدربه برندان رودجرز على الصدارة برصيد 50 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني.
قال المدرب الفرنسي كليمون الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تواضع نتائج الفريق، حيث حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الست الأخيرة «هو فوز مهم للغاية، إنه يمنح الثقة للجماهير وكل من يشجع رينجرز».
وتابع «حصل اللاعبون على المكافأة التي يستحقونها، والتي لم يحصلوا عليها في الأسابيع القليلة الماضية وفي نهائي كأس الرابطة».
وأضاف «يعمل الفريق بجد لتطوير مستواه، وهذا دليل على ذلك».
وهي الهزيمة الأولى لسلتيك في 19 مباراة في جميع المسابقات، منذ خسارته القاسية أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-7 في دوري أبطال أوروبا.
قال رودجرز «لم نقدّم أداءً جيداً، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، بخلاف الصورة التي نقدمها عادة».
وأردف «لست متأكداً مما إذا كان الفارق الذي بلغ 14 نقطة قد خفف من حدة التوتر، لا ينبغي أن يكون كذلك، ولكن ربما أثر علينا ذلك من دون أن ندرك، أراد رينجرز إثبات وجهة نظره».

الدوري الأسكتلندي
رينجرز
سلتيك
ريال مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة
اليوم 08:41
بايرن ميونيخ يفتتح «شتاء البوندسليجا» بإعارة!
الرياضة
بايرن ميونيخ يفتتح «شتاء البوندسليجا» بإعارة!
اليوم 14:27
مهرجان عجمان للمأكولات.. فعاليات ترفيهية وأجواء مميزة
الترفيه
مهرجان عجمان للمأكولات.. فعاليات ترفيهية وأجواء مميزة
اليوم 14:16
راشفورد في «مفترق طرق»!
الرياضة
راشفورد في «مفترق طرق»!
اليوم 14:15
شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة
الرياضة
شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©