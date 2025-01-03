فان نيستلروي يعرف طلبات «الثعالب»



لندن (أ ف ب)



أكد الهولندي رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، «وصيف القاع»، أن نتائج فريقه في ديسمبر أعطته «رؤية واضحة» لما يحتاجه لتعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بينما يكافح لتجنب الهبوط إلى الفئة الأدنى.

استهل المهاجم الدولي السابق فان نيستلروي (48 عاماً) الذي تولى المهام الفنية قبل شهر، مغامرته مع «الثعالب» بفوز وتعادل، قبل أن يخسر أربع مباريات توالياً، ويتراجع للمركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

ولا يعكس ليستر الذي يحلّ ضيفاً على أستون فيلا ضمن منافسات المرحلة العشرين «السبت»، صورة الفريق الذي حقق مفاجأة مدوية عام 2016، بإحرازه لقب الدوري، حيث يتأخر بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون صاحب المركز السابع عشر أول الناجين (16 مقابل 14).

وجد فان نيستلروي بعدما تولى لفترة وجيزة تدريب مانشستر يونايتد الذي سبق أن دافع عن ألوانه، هذا الموسم قبل أن يتولى البرتغالي روبن أموريم المسؤولية عقب إقالة الهولندي إريك تن هاج، نفسه يشرف على جدول مباريات ليستر المزدحم في الأعياد.

تعرض الفريق لخسارة قاسية أمام ولفرهامبتون بالذات 0-3، ما أثار الخوف في قلوب جماهير النادي من عودة ليستر إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، إلّا أن الأداء الجيد رغم الخسارتين أمام ليفربول المتصدر 1-3 ومانشستر سيتي حامل اللقب 0-2، أعاد الثقة إلى أروقة النادي.

قال فان نيستلروي خلال مؤتمر صحفي عقده قبل المواجهة المنتظرة «عندما توليت المسؤولية قمنا بإعادة تقييم الفريق الحالي، وأردت رؤيته في ديسمبر للتعرف على اللاعبين».

وأضاف «نحن (فان نيستلروي والإدارة) متوافقون على ذلك منذ البداية، في المحادثات الأولى قبل التوقيع وقبل ديسمبر مباشرة، وفي نافذة الانتقالات كنا واضحين في بعض الخيارات والخيارات المناسبة لنا للمساعدة في التعزيز».

وأضاف «لقد منحني شهر ديسمبر رؤية واضحة للمراكز التي يحتاجها الفريق إلى المساعدة والتطور، لكن من المهم أن نبقي ذلك خلف الأبواب المغلقة، لأننا لا نريد أن نضعف أنفسنا في موقف يسمح لنا بإدارة الأمور».