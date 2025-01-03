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الرياضة

إيفرتون يفتتح الملعب الجديد بـ «الوديات»

إيفرتون يفتتح الملعب الجديد بـ «الوديات»
3 يناير 2025 11:54

ليفربول (رويترز)

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أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقامة ثلاث مباريات تجريبية على ملعبه الجديد الواقع في منطقة فوكسهول في ليفربول، قبل أن ينتقل إليه بصورة دائمة هذا العام، تاركاً ملعبه التاريخي جوديسون بارك.
وقال نادي إيفرتون إن المباراة التجريبية الأولى، يخوضها فريق تحت 18 عاماً بحضور عشرة آلاف متفرج، وتُقام في 17 فبراير المقبل.
ويخوض فريق تحت 21 عاماً مباراة في أواخر مارس أو أوائل أبريل بحضور 25 ألف متفرج.
وأضاف إيفرتون في بيانه «ستقام مباراة تجريبية ثالثة في وقت لاحق من الموسم الحالي، وسيتم تأكيد تفاصيلها في الوقت المناسب».
وأضاف النادي أن الحضور الجماهيري المحدود في هذه المباريات يسهم في الحصول على الترخيص وشهادات السلامة للوصول للسعة الكاملة للاستاد التي تبلغ 52888 قبل افتتاحه الرسمي.
ويلعب إيفرتون عشر مباريات أخرى في الدوري هذا الموسم على ملعب جوديسون بارك، الذي يخوض المنافسات عليه منذ عام 1892، ومن المقرر أن تقام المباراة الأخيرة في 18 مايو ضد ساوثامبتون.

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البريميرليج
إيفرتون
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