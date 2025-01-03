شباب الأهلي.. «الهجوم المرعب» بـ «الطلقة 115»!

سلطان آل علي (دبي)
شهد عام 2024 تألقاً هجومياً استثنائياً لشباب الأهلي، حيث أثبت الفريق تفوقه على جميع الأندية المحلية، وظهر في مصاف أفضل الفرق الهجومية عالمياً، بتسجيله 115 هدفاً في جميع المسابقات.
وأنهى شباب الأهلي العام وهو الأقوى هجوماً محلياً، وواحد من أفضل الأرقام التهديفية عالمياً، مع معدل تهديف قياسي بلغ 2.8 هدف في المباراة، والأعلى بين جميع الأندية العالمية الكبرى عام 2024.
على مستوى أندية الإمارات، فرض شباب الأهلي هيمنته الهجومية، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتبعه العين «102 هدف»، بينما جاء الوصل ثالثاً «91 هدفاً»، ليبتعد شباب الأهلي بفارق واضح عن بقية الفرق التي سجلت أرقاماً متوسطة، حيث أحرز الشارقة 74 هدفاً، والنصر 72 هدفاً، بينما جاءت أندية الجزيرة والوحدة برصيد 56 و53 هدفاً على التوالي، ليؤكد شباب الأهلي تفوقه الهجومي الكبير في العام المنتهي.
حضر «الفرسان» بقوة بالمقارنة مع أندية عالمية كبرى على مستوى التسجيل في 2024، وقائمة الأندية الأكثر هزاً للشباك عالمياً ضمت ليفربول «144»، برشلونة «136»، وتشيلسي «135»، في حين سجل الهلال السعودي 129 هدفاً، ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ «126 هدفاً لكل منهما»، رغم المنافسة الشرسة، تمكن شباب الأهلي من الوجود ضمن العشرة الأوائل عالمياً، متفوقاً على أندية مثل أرسنال «114».
رقم الـ115 هدفاً لم يكن فقط إنجازاً لعام 2024، بل أصبح الرقم الأعلى في تاريخ شباب الأهلي خلال عام واحد، والفريق لم يكتفِ بالتهديف فقط، بل أظهر شراسة كبيرة انعكست في معدله التهديفي البالغ 2.8 هدف في المباراة، مما يجعله الأعلى مقارنة بالأندية الكبرى، متفوقاً على الهلال السعودي الذي حقق معدل 2.68 هدف في المباراة.
الأعلى تهديفاً عالمياً
ليفربول: 144
برشلونة: 136
تشيلسي: 135
الهلال: 129
مانشستر سيتي: 126
بايرن ميونيخ: 126
ريال مدريد: 123
باير ليفركوزن: 119
شباب الأهلي: 115
أرسنال: 114
الأعلى تهديفاً محلياً
شباب الأهلي: 115
العين: 102
الوصل: 91
الشارقة: 74
النصر: 72
الجزيرة: 56
الوحدة: 53
كلباء: 50