شباب الأهلي.. «الهجوم المرعب» بـ «الطلقة 115»!



سلطان آل علي (دبي)



شهد عام 2024 تألقاً هجومياً استثنائياً لشباب الأهلي، حيث أثبت الفريق تفوقه على جميع الأندية المحلية، وظهر في مصاف أفضل الفرق الهجومية عالمياً، بتسجيله 115 هدفاً في جميع المسابقات.

وأنهى شباب الأهلي العام وهو الأقوى هجوماً محلياً، وواحد من أفضل الأرقام التهديفية عالمياً، مع معدل تهديف قياسي بلغ 2.8 هدف في المباراة، والأعلى بين جميع الأندية العالمية الكبرى عام 2024.

على مستوى أندية الإمارات، فرض شباب الأهلي هيمنته الهجومية، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتبعه العين «102 هدف»، بينما جاء الوصل ثالثاً «91 هدفاً»، ليبتعد شباب الأهلي بفارق واضح عن بقية الفرق التي سجلت أرقاماً متوسطة، حيث أحرز الشارقة 74 هدفاً، والنصر 72 هدفاً، بينما جاءت أندية الجزيرة والوحدة برصيد 56 و53 هدفاً على التوالي، ليؤكد شباب الأهلي تفوقه الهجومي الكبير في العام المنتهي.

حضر «الفرسان» بقوة بالمقارنة مع أندية عالمية كبرى على مستوى التسجيل في 2024، وقائمة الأندية الأكثر هزاً للشباك عالمياً ضمت ليفربول «144»، برشلونة «136»، وتشيلسي «135»، في حين سجل الهلال السعودي 129 هدفاً، ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ «126 هدفاً لكل منهما»، رغم المنافسة الشرسة، تمكن شباب الأهلي من الوجود ضمن العشرة الأوائل عالمياً، متفوقاً على أندية مثل أرسنال «114».

رقم الـ115 هدفاً لم يكن فقط إنجازاً لعام 2024، بل أصبح الرقم الأعلى في تاريخ شباب الأهلي خلال عام واحد، والفريق لم يكتفِ بالتهديف فقط، بل أظهر شراسة كبيرة انعكست في معدله التهديفي البالغ 2.8 هدف في المباراة، مما يجعله الأعلى مقارنة بالأندية الكبرى، متفوقاً على الهلال السعودي الذي حقق معدل 2.68 هدف في المباراة.



الأعلى تهديفاً عالمياً

‏ليفربول: 144

‏برشلونة: 136

‏تشيلسي: 135

‏الهلال: 129

‏مانشستر سيتي: 126

‏بايرن ميونيخ: 126

‏ريال مدريد: 123

‏باير ليفركوزن: 119

‏شباب الأهلي: 115

‏أرسنال: 114

الأعلى تهديفاً محلياً

‏شباب الأهلي: 115

‏العين: 102

‏الوصل: 91

‏الشارقة: 74

‏النصر: 72

‏الجزيرة: 56

‏الوحدة: 53

‏كلباء: 50

