المتسابقون الإماراتيون يحصدون المراكز الأولى في مهرجان ليوا الدولي



إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



يختتم يوم السبت «الحدث المنتظر» ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الأمثل، مع إقامة الجولة النهائية لمنافسات صعود «تل مرعب»، التي أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الشتوية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حماساً كبيراً ومنافسة شديدة في الفئات الثلاث، وهي الفئة المفتوحة، فئة الوكالة، وفئة الهايلوكس، حيث يسعى المشاركون لتحطيم الأرقام القياسية، وحصد أفضل الأزمنة.

وتستقطب الفئة المفتوحة عشاق الأداء القوي، حيث يسمح فيها بجميع أنواع المحركات والوقود وناقل الحركة، مع شرط أساسي بتركيب طفاية حريق مركزية لضمان السلامة، فئة الوكالة والمخصصة للسيارات ذات المواصفات القياسية دون تعديلات كبيرة، مع التركيز على الالتزام بمعايير السلامة، فيما تتطلب فئة الهايلوكس تجهيزات خاصة تشمل مكابح أمامية وخلفية ومكبحاً يدوياً لتحقيق التوازن والأداء المثالي أثناء الصعود.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، حيث أكدت ضرورة تجهيز السيارات بحزام أمان رباعي النقاط، وارتداء بدلة سباق معتمدة، وأيضاً التشديد على تسجيل المشاركين قبل موعد السباق بثلاث ساعات، من خلال التطبيق المخصص للفعالية. وأوضحت اللجنة أن أي سيارة تخالف الشروط الفنية سيتم استبعادها لضمان سلامة الجميع.



تنطلق المنافسات في الساعة السادسة مساءً، ومن المتوقع أن يشهد «تل مرعب» الشهير حضوراً جماهيرياً ضخماً، إذ يُعد هذا التل أحد أصعب التلال الرملية وأكثرها إثارة، مما يضيف طابعاً متميزاً على المنافسات.

وتسهم الفعالية في جذب متسابقين وجماهير من مختلف أنحاء الإمارات والخليج العربي، مما يعزز مكانة مهرجان ليوا الدولي بوصفه أحد أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة.

والجدير بالذكر أن «تل مرعب» ليس مجرد مكان للسباقات، بل هو رمز للتحدي والطموح، ويمثل وجهة مثالية تجمع بين الإثارة الرياضية والأجواء العائلية، مما يجعله حدثاً متكاملاً يستقطب جميع الأعمار، وتشكل الفعالية جزءاً من جدول مزدحم بالأنشطة التي يقدمها مهرجان ليوا الدولي، مما يضمن تجربة فريدة لجميع الزوار.

وشهد اليوم الأول من منافسات صعود تل مرعب، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 تحديات قوية بين المتسابقين في الفئات المختلفة، حيث تنافس المشاركون على تحقيق أفضل الأزمنة في صعود التل الشهير بصعوبته وإثارته.

وفئة توربو 6 سلندر، تألق المتسابقون الإماراتيون الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل في المركز الأول خالد الرفاعي بزمن 5.980 ثانية، وجاء في المركز الثاني حمد محمد الحبابي بزمن 6.023 ثانية، وحل في المركز الثالث عبد الله محمد الدهماني بزمن 6.067 ثانية.

وفي فئة غاز 8 سلندر، ذهب المركز الأول إلى عبد الله إسماعيل محمد محسن من سوريا، بزمن 5.808 ثانية وتبعه خالد عبد الله راشد من الإمارات، بزمن 5.887 ثانية وعيسى عبد الله مشربك، بزمن 5.926 ثانية.

وشهدت المنافسة أيضاً مشاركة فئة السيارات الكهربائية، والتي خصص لها مشاركة بمحاولات الوصول للمسافة الأعلى على تل مرعب مما أضاف أجواء متميزة للمسابقة.

وبدأت المنافسات وسط حضور جماهيري كبير من عشاق رياضات السيارات والتحدي، وتميزت الأجواء بالحماس والإثارة، حيث تفاعل الجمهور مع الأداء المتميز للمتسابقين والتحديات التي واجهوها على مسارات التل الرملية الصعبة.

ويستمر مهرجان ليوا الدولي في تقديم فعالياته المتنوعة في اليوم الختامي، حيث يُعد تل مرعب رمزاً للتحدي والإثارة، وجاذباً للمتسابقين والجماهير من مختلف أنحاء الإمارات وخارجها، مما يضيف مزيداً من الحماس إلى أجواء المهرجان.