أوساكا.. أول نصف نهائي منذ 2022



أوكلاند (أ ف ب)



حجزت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، بطاقتها إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2022، عندما تغلبت على الأميركية هايلي بابتيست 6-7 و6-1 و6-2 في ربع نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية في التنس.

وأكدت أوساكا المُتوجة بأربعة القاب كبرى أن عملها الجاد بدأ يؤتي ثماره، بعد حجز مكان في المربع الذهبي لإحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات للمرة الأولى منذ دورة ميامي المفتوحة في أبريل 2022.

وأنجبت النجمة اليابانية ابنتها شاي في يوليو من العام التالي، في منتصف فترة انقطاع دامت 15 شهراً، قبل العودة إلى المنافسات قبل 12 شهراً.

وقالت المصنفة 57 عالمياً: «لقد بذلت الكثير من الجهد طوال العام الماضي، وعلى الرغم من أن النتائج لم تظهر ذلك، إلا أنني أواصل المحاولة بقدر ما أستطيع لمعرفة إلى أين سيقودني ذلك».

وأضافت «كان التركيز الرئيسي اليوم مرة أخرى على أن يكون لدي الكثير من الإيمان والثقة في نفسي».

كما حدث في مباراتيها الأوليين في أوكلاند، افتقرت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً إلى الإيقاع في المجموعة الافتتاحية التي خسرتها بشوط فاصل.

وأظهرت أوساكا أداءً قوياً في الإرسال خلال المجموعتين التاليتين، وأنهت المباراة بتسعة إرسالات ساحقة، رافعة عددها إلى 21 في الدورة.

واحتاجت بابتيست، المصنفة 92 عالمياً، إلى العلاج من إصابة في الكاحل خلال المجموعة الثانية، واعترفت أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، بأن ذلك ساعدها.

قالت أوساكا، المصنفة السابعة في أوكلاند: «إنها لاعبة مذهلة، من المؤسف أنها أصيبت، ولكن أعتقد أننا لعبنا مباراة عالية الجودة حقاً».

وأضافت «أنا سعيدة بخوض مباراة من ثلاث مجموعات، لأنني أعتقد أن هذا هو نوع الخبرة التي أحتاج إليها».

وتلتقي أوساكا في نصف النهائي مع إحدى الأميركيتين كايتي فولينيتس الثامنة أو أليسيا باركس اللتين تلتقيان لاحقاً.

وبلغت نصف النهائي أيضاً الأميركية الأخرى روبين مونتجومري بتغلبها على مواطنتها برناردا بيرا 6-4 و6-4، وتنتظر الفائزة من المواجهة بين مواطنتها ماديسون كيز والدنماركية كلارا تاوسون.