شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



انفرد شباب الأهلي بقمة دوري كرة السلة، بالفوز على الشارقة «105-101»، في «الجولة 12»، وتخطت المباراة حاجز «100 نقطة» من الفريقين، وذلك للمرة الأولى في مواجهاتهما معاً بالدوري.

واحتكم «الفرسان» و«الملك» إلى وقت إضافي، بعد التعادل 91-91، وجاءت المواجهة التي أقيمت بصالة نادي شباب الأهلي قوية ومثيرة.

تقدم شباب الأهلي في الربع الأول 27-20، قبل أن يحسم الشارقة الربع الثاني لمصلحته 18-16، وفرض التعادل نفسه في الربع الثالث 23-23، وتفوق الشارقة في الربع الأخير 30-25 لينتهي الوقت الأصلي 91-91، ويتم الاحتكام إلى وقت إضافي لمدة 5 دقائق، حسم خلاله شباب الأهلي المباراة والانفراد بالصدارة، وأدار اللقاء الطاقم الدولي حمزة عباس وحسن حاجي ومحيي الدين خطاب، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، والشارقة إلى 20 نقطة.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة، بعد الفوز على الوصل 79-65، بنتيجة أرباع 19-19 و25-16 و22-11 و13-19، بصالة نادي النصر، فيما حافظ البطائح على مركزه بين أهل القمة بالوصول إلى «النقطة 20»، بالفوز على الظفرة 80-44، بأرباع 17-11 و22-12 و28-11 و13-10.

وفاز الوحدة على الجزيرة 99-70، بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وانتهت الأرباع بنتيجة 22-16 و32-20 و30-19 و15-15.