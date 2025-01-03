7 أشواط تتصدر مشهد العام الجديد بجبل علي



عصام السيد (دبي)



تتصدر 7 أشواط مثيرة يوم السبت، مشهد العام الجديد لسباقات مضمار جبل علي المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة إنتاج الإمارات، فيما تبلغ جوائز الحفل 490 ألف درهم.

وتتنافس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1000 متر على لقب 2025 ستيكس وجوائزه 96 ألف درهم برعاية شادويل.

وينطلق السباق الافتتاحي لمسافة 1200 متر بمشاركة الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فقط على لقب كأس بورشيه، وجوائزه 50 ألف درهم.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة التي تتنافس على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس وجوائزه 60 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب ميدن ستيكس وجوائزه 60 ألف درهم برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة.

وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني، وجوائزه المالية 72 ألف درهم، ويتنافس خلاله نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة.

وفي الشوط السادس لمسافة 1950 متراً على لقب بنك دبي التجاري ستيكس البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، سيكون الصراع متكافئاً بين الخيول المهجنة الأصيلة.

وتختتم الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع لمسافة 1800 متر بسباق كأس أم سقيم البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم.



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