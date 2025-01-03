راشفورد في «مفترق طرق»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، يشعر بالراحة في «أولد ترافورد»، خاصة في وجود البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد، إذ إنه لا يشارك في المباريات، منذ فوز الفريق على فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي 12 ديسمبر الماضي.

ووصل راشفورد إلى «مفترق طرق» في مسيرته الكروية، رغم أنه بدأ هذا الموسم بداية جيدة.

وكان استبعاد الدولي الإنجليزي من المباريات مؤخراً سبب انشغاله بمستقبله ووضعه في النادي الذي تخرّج في «أكاديميته»، إلى جانب تراجع مردوده خلال التدريبات، ما دفعه للحديث عن انفتاحه على الرحيل، لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر، من منطلق عدم ارتياحه لدوره الحالي مع المدرب الجديد.

وتنتظر أندية أوروبية عديدة، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان، معرفة الموقف النهائي لراشفورد، من أجل التفاوض معه، خاصة أن «الباريسي» أبدى منذ «الميركاتو» الصيفي الأخير، اهتمامه بالحصول على خدماته هذا الشتاء لو أمكن، ليكون بديلاً للفرنسي راندال كولومواني المرشح للرحيل عن «حديقة الأمراء».

وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن سان جيرمان يعرف قدرة راشفورد على اللعب في كل مراكز الهجوم، وتلك ميزة تعجب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، الذي يرغب في ضمه إلى الفريق.

وإذا كان بعض النجوم القدامى طالبوا راشفورد بالتريث وعدم الرحيل عن «اليونايتد»، فإن البعض الآخر يرى أن مصلحته في خوض تجربة جديدة في مكان آخر خارج إنجلترا، لأنه من المستبعد أن يلعب لنادٍ آخر في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، لكونه خريج «أكاديمية» اليونايتد.

ومن النجوم الذين يرشحونه للرحيل، المهاجم الأسكتلندي «المخضرم» آلي ماكويست «62 عاماً» الذي سبق له اللعب وتدريب رينجرز جلاسجو.

اقترح ماكويست على راشفورد اللعب لباريس سان جيرمان، وقال: «الباريسي هو (الوجهة المثالية) للدولي الإنجليزي».

وأضاف في حديث لشبكة «توك سبورت»: «أتمنى أن يلعب هناك وأرى أن البيئة الفرنسية تتناسب معه، وأمامه فرصة كبيرة للحصول على هامش حرية أكبر».

وقال ماكويست: «لا مانع أيضاً من الذهاب إلى إيطاليا، هناك نخبة من أفضل الأندية الأوروبية التي من الممكن أن يختار فيما بينها».

وشدد ماكويست على أن «الخيار القادم» لراشفورد له أهمية كبيرة وتأثير بالغ على تطور مسيرته الكروية، ولهذا عليه أن يتخذ «القرار السليم»، وإذا كانت العلاقة بينه و«اليونايتد» وصلت إلى طريق مسدود، عليه أن يبحث عن طريق آخر يسلكه ويحقق من خلاله طموحاته.

وجذب راشفورد أنظار بعض أندية الدوري السعودي مثل الهلال والاتحاد والقادسية، إلا أن ماكويست يرى أن الوقت لم يحن بعد للعب في السعودية، وأن عليه أن يركز في اللعب على أعلى مستوى احترافي في أوروبا، قبل أن ينظر إلى أية عروض خارج «القارة العجوز».