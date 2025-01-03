بايرن ميونيخ يفتتح «شتاء البوندسليجا» بإعارة!



برلين (د ب أ)



بدأت أولى صفقات الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت في بداية يناير الجاري تتشكل بالفعل.

وذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب «البوندسليجا»، يرغب في إعارة مدافعه الشاب فرانس كراتزيج لفريق هايدنهايم.

وفي الوقت نفسه، أعلن باير ليفركوزن (حامل اللقب)، تعاقده بالفعل مع المهاجم الأرجنتيني أليخو ساركو «18 عاماً» لاعب فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني حتى عام 2029.

سيكون ساركو «أحد المواهب الواعدة في المستقبل» لليفركوزن، حسبما أكد سيمون رولفز، المدير الرياضي للنادي الألماني.

ولم يشارك كراتزيج «21 عاماً» كثيراً أثناء فترة إعارته من بايرن إلى شتوتجارت، لذا فإن انتقاله إلى هايدنهايم لبقية الموسم الحالي يبدو أمراً مطروحاً، وفقاً لما أفادت به شبكة (سكاي) وصحيفة (بيلد) الألمانية.

وحقق بول وارنر، صانع ألعاب البايرن، نجاحاً كبيراً خلال فترة إعارته لهايدنهايم، المتعثر، في الدوري الألماني هذا الموسم.

وكشفت «سكاي» أيضاً أن هايدنهايم، الذي حقق إنجازاً كبيراً في موسمه الأول بالدوري الألماني قبل أن يواجه صعوبات في الموسم الحالي، يرغب في التعاقد مع المهاجم بودو زيفزيفادزي على سبيل الإعارة من نادي كارلسروه الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الألماني.