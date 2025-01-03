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الرياضة

حارس بايرن ميونيخ يريد ملكية بوردو

حارس بايرن ميونيخ يريد ملكية بوردو
3 يناير 2025 14:56

 
فرانكفورت (أ ف ب)

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كشف حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق أوليفر كان، أنه يجري مناقشات أولية بهدف الاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم الذي يعاني صعوبات مالية كبيرة.
وقال كان لصحيفة بيلد الألمانية الشهيرة، إن «المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل مع بوردو لا تزال في مرحلة أولية»، مؤكداً المعلومات التي نشرتها للمرة الأولى صحيفة «سود أويست» اليومية الإقليمية الفرنسية.
وأضاف الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ: «ليس هناك ما يمكن قوله في الوقت الحالي».
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس السابق لمرسيليا جاك-هنري إيرو أجرى الاتصالات الأولى في ديسمبر مع مالك بوردو جيرار لوبيز، نيابة عن أوليفر كان.
ويلعب بوردو، بطل فرنسا 6 مرات، هذا الموسم في الدرجة الرابعة، بعد وضع النادي تحت الحراسة القضائية في «صيف 2024» لسد فجوة مالية تزيد على 100 مليون يورو من الديون.
وأقيل حارس «دي مانشافت» السابق في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من رئاسة بايرن ميونيخ في مايو 2023 بعد فوز النادي باللقب الحادي عشر توالياً في الدوري الألماني.

 

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
فرنسا
بوردو
أوليفر كان
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