3 بطولات تنس دولية للشباب تدشن العام الجديد



أبوظبي (الاتحاد)



يدشن اتحاد التنس العام الجديد بتنظيم 3 بطولات دولية للشباب من فئة «جيه 100»، بإشراف الاتحاد الدولي، من 6 إلى 25 يناير الجاري، وبمشاركة 360 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.

وتنطلق «النسخة الـ 13» لبطولة الفجيرة الدولية للشباب يوم الاثنين المقبل، فيما تبدأ «النسخة 22» لبطولة دبي الدولية للشباب 13 يناير، يليها مباشرة «النسخة الثالثة» لبطولة الإمارات الدولية للشباب، في أكاديمية توب سبن في دبي.

ومن أبرز اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولات، مروان ناصر وعبد الرحمن عدنان، إضافة إلى عدد من الأكاديميات في الدولة.

من جانبه، وصف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، إقامة البطولات الثلاث بالتصنيف الجديد، بأنه يعكس الخطوات المدروسة لمجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، في تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة ونشرها محلياً ودولياً، مما جعل ملاعب الإمارات وجهة عالمية للتنافس، وأسهم بشكل مباشر بالارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين.

وأكد المرزوقي أن اتحاد التنس يحرص على تقديم أفضل الجهود للحفاظ على مكانته الدولية وتعزيزها نحو الأفضل مستقبلاً، وقدم الشكر إلى نادي الفجيرة للتنس، وإلى أكاديمية توب سبن في دبي لجهودهما في تنظيم البطولات بأفضل صورة، ومثمناً جهود حكام التنس الدوليين والطاقم الإداري الذين يقودون المنافسات.