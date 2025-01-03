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الرياضة

8 فرق في بطولة «كبار المواطنين»

8 فرق في بطولة «كبار المواطنين»
3 يناير 2025 17:19

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة المساهمات المجتمعية- معاً عن إطلاق المشروع الأول «كرة القدم لكبار المواطنين»، ضمن حزمة مشاريع اتفاقية الشراكة المجتمعية التي تم توقيعها في أكتوبر 2024، لتصبح بموجبها شركة مبادلة للاستثمار شريكاً رسميا لمسابقات رابطة المحترفين موسم 2024-2025، الاتفاقية التي تضمنت العديد من المشاريع التوعوية والرياضية والترفيهية لمختلف فئات المجتمع.
وسيكون مشروع «كرة القدم لكبار المواطنين» المقرر يومي السبت والأحد في جزيرة المارية أكتيف بالعاصمة أبوظبي، نقطة الانطلاق لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتشجيعهم على برامج الصحة واللياقة البدنية، وتقليل المشاكل الصحية والمساهمة في بناء بيئة مجتمعية أكثر صحة.
تشارك في البطولة 8 فرق، يضم كل فريق 10 لاعبين من 60 سنة فما فوق، وتقام التصفيات في الساعة الحادية عشرة صباح السبت بإقامة 4 مباريات لكرة فريق، مدة كل مباراة 10 دقائق، تليها مباراة نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية صباح الأحد، يليها تتويج الفريق الفائز بالبطولة.

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رابطة المحترفين
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