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الرياضة

أول تعليق من فليك على قضية برشلونة وأولمو

أول تعليق من فليك على قضية برشلونة وأولمو
3 يناير 2025 17:26


مراد المصري (أبوظبي)

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أكد هانزي فليك مدرب برشلونة، أن ما يحدث في قضية تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، لا يجب أن تؤثر على الفريق، وأنه ما يزال متفائلاً بحل المسألة.
وفي أول تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، قال: إذا كنت صريحاً، لم أكن سعيداً بهذا الموقف، وأعتقد أن اللاعبين أيضاً لم يكونوا سعداء به، لكن هذا هو الواقع، وعلينا تقبله».
وأضاف: «نحن محترفون، وعلينا أن نلعب كرة القدم، وأنا عليّ أن أدرب، والجهاز الفني يقوم بعمله، والنادي يؤدي واجبه، وكما قلت سابقاً، إن الثقة موجودة، وأنا دائماً متفائل، لكن علينا انتظار القرار النهائي».

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
داني أولمو
هانسي فليك
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