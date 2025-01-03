سلوت: مركز «اليونايتد» في «البريميرليج» لا يعكس جودته!



ليفربول (رويترز)



يعتقد أرنه سلوت مدرب ليفربول، أن مانشستر يونايتد المتعثر يقدم أداءً أفضل بكثير من مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً أنه لا يعتزم إراحة أي لاعب، عندما يتقابل الفريقان الأحد على ملعب أنفيلد.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 45 نقطة، وله مباراة مؤجلة عن بقية الفرق المنافسة على اللقب.

ويتقدم ليفربول بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل اليونايتد، الذي خسر خمس من آخر ست مباريات له بالدوري، المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ورغم أن اليونايتد لم يعد بنفس القوة التي كان عليها في عهد أليكس فيرجسون، فإن سلوت اندهش بعد سؤال عما إذا كان يخطط لإراحة لاعبيه الأساسيين في مباراة الأحد، ورد قائلاً «لا، بالطبع لا، بالنسبة لي، يملك اليونايتد تشكيلة أفضل كثيراً من موقعه في جدول الترتيب، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن المدرب روبن أموريم من استخراج أفضل ما لدى لاعبيه، لكنهم أفضل كثيراً عما يظهره الترتيب».

ورغم أن سلوت لا يتوقع عودة المدافع جو جوميز قريباً، بعد تعرضه لإصابة، خلال فوز الفريق 5-صفر على وستهام يوم الأحد الماضي، كانت هناك بعض الأخبار الجيدة بشأن عودة كونور برادلي وإبراهيما كوناتي للتدريبات.

وقال سلوت «جو ليس في حالة جيدة فيما يتعلق بإصابته، وسيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع، سيتدرب كونور وإبراهيما معنا للمرة الأولى، لقد عملا بجد للعودة إلى الفريق، والخطوة التالية هي كيفية تعاملهما مع التدريبات الجماعية».

وراوغ سلوت بذكاء الأسئلة التي تتعلق بمستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد وسط تكهنات حول انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وقال «أستطيع أن أخبرك أنه سيلعب يوم الأحد، وأتمنى أن يقدم نفس الأداء الذي قدمه خلال النصف الأخير من العام الماضي، قدم مباراة رائعة ضد وستهام، أراه يتدرب بقوة كل يوم».

ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفاً إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة، مما يجعل مساهماته التهديفية تصل إلى هدف واحد كل 53 دقيقة.

ورداً على سؤال عما إذا كان صلاح هو الأفضل في العالم حالياً، قال سلوت إنه من الصعب عقد مقارنات بين اللاعبين.

وقال المدرب «إذا نظرت إلى فريقي، فإن فيرجيل فان دايك يقدم موسماً رائعاً أيضاً، لكنه لا يملك مساهمات تهديفية لأنه مدافع، الأرقام التي يملكها محمد تتحدث عن نفسها، إذا نظرت ببساطة إلى أرقامه والطريقة التي يلعب بها، فهو بالتأكيد لاعب رائع».

وتغلب فريق المدرب سلوت، الذي خسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم، على مانشستر يونايتد 3-صفر في أولد ترافورد في سبتمبر الماضي، بينما حقق اليونايتد انتصاراً واحداً فقط على منافسه في آخر 13 مباراة بالدوري جمعت بينهما.

وأشاد سلوت بنظيره أموريم الذي أقر بعد خسارته 2-صفر أمام نيوكاسل يونايتد الاثنين الماضي، بأن فريقه قد يواجه خطر الهبوط.

وقال سلوت «كل مدرب يتعاطف مع الآخر، نحن جميعاً نعرف مدى الضغوط التي يفرضها هذا المنصب علينا، إنه شيء نحبه، حقق أموريم نجاحاً كبيراً في سبورتنج، وأعتقد أنه يمتلك تشكيلة رائعة من اللاعبين، لذا فإنه سيُظهر أفضل ما لديهم في نهاية المطاف».