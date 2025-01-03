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الرياضة

ديوكوفيتش.. «ضربة مدوية»!

ديوكوفيتش.. «ضربة مدوية»!
3 يناير 2025 18:28

برزبين (رويترز)

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انتهت مساعي نوفاك ديوكوفيتش لحصد لقبه رقم مئة في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بصورة صادمة، بعد تعرضه لهزيمة غير متوقعة 7-6 و6-3 أمام الأميركي رايلي أوبلكا صاحب ضربات الإرسال القوية في دور الثمانية ببطولة برزبين الدولية للتنس .
وكانت الهزيمة بمثابة ضربة مدوية للاعب الصربي، الذي يتطلع للانضمام إلى روجر فيدرر (103) وجيمي كونورز (109)، باعتبارهما اللاعبين الوحيدين الفائزين بأكثر من مئة لقب، قبل خوضه بطولة أستراليا المفتوحة، إذ يسعى أيضاً للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى.
وأنقذ ديوكوفيتش ثلاث نقاط لكسر الإرسال في منافسة شرسة ليتقدم 5-4، لكنه خسر المجموعة الأولى، بعد شوط فاصل صعب، بينما زاد أوبلكا من قوة إرساله، وفرض سيطرته المبكرة على مباراته الأولى ضد اللاعب الصربي (37 عاماً).
وكسر أوبلكا إرسال ديوكوفيتش، ليتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، وبدا ديوكوفيتش متوتراً أمام اللاعب الأميركي طويل القامة الذي لعب بعض الضربات الناجحة المذهلة على جانبي الملعب.
وجاءت الضربة الحاسمة في شوط إرسال أوبلكا وأنهى اللاعب (27 عاماً) المباراة بإرسال ساحق قوي.
ويلعب أوبلكا في الدور المقبل ضد جيوفاني مبيتشي بيريكار، في مباراة من المتوقع أن تكون محتدمة، بعدما سدد الفرنسي 19 إرسالاً ساحقاً في فوزه 7-5 و7-6 على التشيكي ياكوب مينسيك.
وتأهل حامل اللقب جريجور ديميتروف إلى نصف النهائي، بعد انسحاب جوردان طومسون عندما كان متأخراً 6-4 و2-1، فيما تغلب ييري ليهتشكا سريعا 6-4 و6-4 على نيكولاس جاري.

التنس
ديوكوفيتش
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