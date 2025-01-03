أرسنال يستبعد التعاقد مع مهاجم في «الشتوية»



لندن (د ب أ)



قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن التعاقد مع مهاجم جديد خلال هذا الشهر، لن يكون كافياً لتتويج أرسنال بلقب الدوري الممتاز، ويعتقد أن أداء فريقه أمام المرمى هو إثبات على أن النادي ليس بحاجة لإنفاق الكثير من الأموال.

وبإمكان أرسنال أن يقلص الفارق بينه وبين المتصدر، ليفربول، لثلاث نقاط فقط، عندما يواجه برايتون السبت، قبل 24 ساعة من مواجهة فريق ليفربول، بقيادة مدربه أرني سلوت، لمانشستر يونايتد في أنفيلد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال سجل ثلاثة أهداف في أول مباراة له في العام الجديد، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 38 هدفاً، ليصبح ثالث أكثر فريق تسجيلاً للأهداف هذا الموسم خلف توتنهام (41 هدفاً) وليفربول (45 هدفاً).

الهدف الذي سجله جابرييل جيسوس أمام برينتفورد، كان السادس له في آخر أربع مباريات، وخلال حديثه قبل مواجهة برايتون، سئل أرتيتا عما إذا كان يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الحالية أم لا.

وقال: «التعاقد مع لاعب ما ليس كافياً، هذا مؤكد، يجب أن يسجل هذا اللاعب، ثم كم عدد الأهداف؟، الكثير من الأشياء يجب أن تحدث، التعاقد، وبعدها تسجيل 20 هدفاً من هنا حتى نهاية الموسم، وبعد ذلك تكون لك فرصة أفضل؟ ربما، نعم، لا أعرف». وأضاف: «ولكنني سعيد باللاعبين في فريقنا، وعندما تنظر لعدد الأهداف التي نسجلها، أيضاً، فهو عدد أكثر من كافٍ للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال: «ولكن الحقيقة أن هناك شخصاً ما يقوم بعمل إضافي، وهذه هي الحياة، لذلك، يجب علينا بذل المزيد من الجهد، إذا كان هناك شيء استثنائي في السوق يمكننا تحمل تكلفته، ونعتقد أنه سيكون له تأثير حقيقي على الفريق، يجب أن نكون منفتحين على هذه الاحتمالية دائماً، ولكن في هذه اللحظة، التركيز على ما نمتلكه».

وكشف أرتيتا أنه بعد فوز أرسنال على برينتفورد أصيب عدد من لاعبي الفريق بفيروس، حيث تم إرسال كاي هافيرتز للمنزل للعزل، ولكن أرتيتا قال إن اللاعب الألماني على الأرجح سيعود للمشاركة في المباراة المقبلة، ويأمل أيضاً أن يكون رحيم سترلينج - الذي يعاني حالياً من إصابة في الركبة - جاهزاً خلال الأسبوعين المقبلين، وقال إن بن وايت قد يعود من عملية جراحية بسيطة في الركبة قبل نهاية الشهر.