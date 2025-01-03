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الرياضة

مانشستر يونايتد يجدد عقد ماجواير

مانشستر يونايتد يجدد عقد ماجواير
3 يناير 2025 19:24

 
مانشستر (أ ب)

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قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن ناديه سيمدد عقد المدافع هاري ماجواير حتى نهاية موسم 2025-2026، ومن المقرر أن ينتهي عقد ماجواير مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.
وقال أموريم قرار النادي في مؤتمر صحفي: «تحدثت مع ماجواير صباح اليوم، وأخبرته أنه عليه أن يحسن أداءه على أرض الملعب لأننا نحتاجه كثيراً».
وأضاف: «أيضاً يحتاج إلى التحسن قائداً، نحن نعرف جميعاً الموقف الذي نمر به الآن، ونحتاج إليه كثيراً في ذلك، لذلك سنفعل خيار التجديد له بكل سرور».
وانضم ماجواير «31 عاماً» إلى مانشستر يونايتد، قادماً من ليستر سيتي في عام 2019، وكان قائداً للفريق قبل أن يخسر شارة القيادة للبرتغالي برونو فيرنانديز.

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روبن أموريم
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