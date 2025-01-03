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الرياضة

هاميلتون.. وظيفة جديدة!

هاميلتون.. وظيفة جديدة!
3 يناير 2025 20:02

 
لندن (رويترز)

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قال لويس هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات سبع مرات، إنه متحمس للعام الجديد، ومقبل على المرحلة الجديدة المقبلة، إذ يتسابق لمصلحة فيراري، بعدما حدث حسابه عبر منصة «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي بوسم وظيفة جديدة.
وأصبح هاميلتون سائقاً في فيراري، أعرق وأنجح فرق المسابقة، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، بعدما أمضى 12 عاماً في مرسيدس.
ولم يكشف فيراري عن موعد ظهوره الأول مع الفريق، لكن هاميلتون نشر صورة من طفولته يرتدي فيها خوذة حمراء داخل سيارة سباق تحمل الرقم 44.
ونشر على المنصة «أنا في قمة الحماس للعام، الانتقال إلى فريق فيراري، هناك الكثير من الأمور التي تستحق التأمل، لمن يفكر في خطوته المقبلة في 2025، أقبل على التغيير، سواء كنت تنتقل من مجال إلى مجال، أو تتعلم مهارة جديدة، أو حتى تقدم على تحديات جديدة، تذكر أن إعادة اكتشاف الذات قوية جداً».
ويزامل هاميلتون، الذي يكمل عامه الأربعين في السابع من الشهر الجاري، شارل لوكلير في فيراري، حيث حل محل الإسباني كارلوس ساينز.
وأنهى هاميلتون الموسم الماضي في المركز السابع، في أسوأ مكانة يحتلها بنهاية موسم، بينما حل زميله السابق جورج راسل سادساً، لكنه فاز بسباقين بعد عامين دون أي فوز. 

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