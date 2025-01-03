فوفانا مهدد بالغياب عن تشيلسي إلى نهاية الموسم



لندن (أ ف ب)



قال الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، إنّ خسارة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا للفترة المتبقية من الموسم تُعدّ «خسارة كبيرة»، بعدما تبيّن أنّ إصابته في الركبة قوية.

وسبق أن ابتعد فوفانا (24 عاماً) عن الملاعب لفترة تخطت الشهر، لكنه من المرجح أن يغيب لفترة أطول هذه المرة لتستمر معاناته من الإصابات في «ستامفورد بريدج».

ومنذ انضمامه من ليستر سيتي، مقابل 87 مليون دولار في عام 2022، اكتفى فوفانا بالمشاركة في 32 مباراة.

وقال ماريسكا «مع الأسف قد يبتعد حتى نهاية الموسم، إنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ومع الأسف سنخسره لفترة».

وأضاف «لقد قلت مرات عدّة بأنني أحبّ ويسلي، وبالطبع فإنّ عدم توافره معنا هو خسارة كبيرة لنا».

ويترافق غياب فوفانا أيضاً مع خسارة مواطنه المدافع بينوا بادياشيل حتى فبراير.

لكنّ النادي اللندني يستعيد في وقت قريب خدمات القائد ريس جيمس، والبلجيكي روميو لافيا، قبل مواجهة كريستال بالاس «السبت» في الدوري المحلي.

وتلاشت آمال «البلوز» بإمكانية إحراز اللقب، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من أصل تسع ممكنة أمام كل من إيفرتون، فولهام وإيبسويتش خلال فترة الأعياد.

لكنّ تشيلسي يحتفظ بمكانته بين الأربعة الكبار طامحاً للعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بفارق 10 عن ليفربول المتصدر، وأربع نقاط عن أرسنال الوصيف، ونقطتين عن نوتنجهام فوريست الثالث.