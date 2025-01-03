أموريم: «اليونايتد» قادر على الفوز بأي مباراة!



لندن (أ ف ب)



اعتبر البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه يمرّ بفترة صعبة، وسيواجه الأحد أفضل فريق حالياً في «البريميرليج» ليفربول ضمن المرحلة العشرين، لكنه قادر على الفوز بأي مباراة.

ولم يفز «الشياطين الحمر» في الدوري سوى مرة واحدة في آخر ست مباريات مقابل خمس هزائم، محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، وسيحلّ ضيفاً على ليفربول الأحد في ملعب «أنفيلد رود»، حيث لم ينتصر في الدوري منذ يناير 2016.

وقال أموريم الذي عُين في منصبه في نوفمبر الماضي في المؤتمر الصحفي الخاص بالقمة التقليدية «بالطبع إنها فترة صعبة، لأننا نخسر الكثير من المباريات، وسنواجه أفضل فريق هذا الموسم».

وأضاف «في كرة القدم، يمكن حدوث أي شيء في مباراة واحدة، إذا تحدثتم عن هذا الموسم، فإن الفريق الأفضل يفوز في كل مرة تقريباً، في الوقت الحالي، هم أفضل منا، لكن بإمكاننا الفوز في أي مباراة».

وأكّد أن الهزائم الأخيرة أمام ليفربول، ولاسيما الهزيمة 0-3 على أرضه في سبتمبر الماضي، من غير المرجح أن تخيفه.

وتابع مدرب سبورتنج البرتغالي السابق «أركز على الأداء، لا أفكر في الهزيمة، أو في ما يمكن أن يحدث، استعدينا لهذه المباراة للفوز ونعرف ما ينتظرنا».

وتوقّع أموريم غياب الجناح الدولي ماركوس راشفورد أمام ليفربول لأنه «مريض»، مفضلاً عدم الحديث كثيراً عن سوق الانتقالات الشتوي، لكنه أعلن عن اتفاق قريب لتجديد عقد الجناح الإيفواري أماد ديالو (22 عاماً) الذي ينتهي عقده قريباً، إضافة إلى قرار تجديد عقد المدافع هاري ماجواير (31 عاماً) حتى العام 2026.