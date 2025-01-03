«خليجي 26».. يا أحمر .. يا أحمر

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد عشاق كرة القدم الخليجية لمتابعة نهائي مثير للطبعة الـ 26 من بطولة كأس الخليج العربي، التي تجمع منتخبي عُمان والبحرين في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، وهو النهائي الأول تاريخياً الذي يجمع المنتخبين على لقب كأس الخليج العربي، منذ إطلاق نظام المجموعتين في نسخة «خليجي 17» عام 2004.

تعد المواجهة هي الأولى بينهما على حسم اللقب بشكل عام، منذ انطلاق البطولة في عام 1970، ويدير النهائي المرتقب طاقم عراقي بقيادة الحكم الدولي مهند قاسم، وللمفارقة، لم يظهر مهند قاسم في النسخة الحالية من كأس الخليج إلا في مباراة واحدة، وكانت بين عُمان وقطر، وسبق للحكم العراقي إدارة نهائي «خليجي 22» بين السعودية وقطر، الذي حسمه المنتخب القطري لمصلحته.

ويتوقع أن يشهد النهائي مساء اليوم، حفل ختام متميزاً يعكس الجوانب الثقافية والفنية للتراث الخليجي الكروي، بخلاف تقديم عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد تسلط الضوء على أبرز لحظات البطولة منذ انطلاقها وحتى الآن، إلى جانب تكريم أساطير كرة القدم الخليجية الذي يُعد أحد أبرز فقرات حفل الختام.

إجمالاً، قدم المنتخب العُماني أداءً متميزاً في البطولة، وتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على قطر، والتعادل مع الكويت والإمارات، وفي نصف النهائي، تغلب على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، رغم النقص العددي في صفوفه، حيث لعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 34، بعد طرد المنذر العلوي، من جانبه تصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية بالفوز على السعودية والعراق، وخسارة أمام اليمن، بعد ضمان التأهل، وفي نصف النهائي، تجاوز البحرين منتخب الكويت المستضيف بهدف، رغم النقص العددي أيضاً، بعد طرد مهدي عبدالجبار في الدقيقة 52.

يتوقع أن يركز تالاييتش على استغلال نقاط ضعف المنتخب العُماني واللعب بأسلوب هجومي لحصد اللقب، وأكد تالاييتش أن فريقه جاهز للمواجهة النهائية، مشيداً بالروح القتالية للاعبيه وقدرتهم على التغلب على الصعاب، وأشار إلى أن المنتخب العُماني فريق قوي، لكن منتخب البحرين يسعى بكل قوة لانتزاع اللقب.

وخاض منتخب البحرين 4 مباريات حتى الآن، وفي جميع المباريات نجح «الأحمر» في التسجيل خلالها، حيث يملك 7 أهداف في رصيده جعلته من أقوى خطوط الهجوم في البطولة، ويملك الأحمر لاعبين متميزين قادرين على انتزاع الفوز والتتويج باللقب مع مدرب يعرف إمكانياته جيداً، وللمرة الرابعة على التوالي يوجد البحرين في المربع الذهبي لكأس الخليج العربي، تُوج منها مرة باللقب، ويسعى للتتويج للمرة الثانية، بعد غياب 5 سنوات.

قدم منتخب عُمان عروضاً متميزة في «خليجي 26»، ليواصل كتابة التاريخ في حالة استثنائية، منذ بداية نظام المجموعتين عام 2004 «خليجي 17»، حيث نجح في الوصول إلى النهائي السادس له من أصل 10 نهائيات أقيمت في البطولة، ما يجعله المنتخب صاحب الرقم القياسي الأعلى مع «النهائيات» بين كل المنتخبات المشاركة، ويسعى «الأحمر» لتعويض خسارته للقب النسخة الماضية «خليجي 25» أمام العراق صاحب الأرض والجمهور، بعد وقت إضافي انتهى بنتيجة 3-2، كما أن الجماهير العُمانية تتفاءل بالكويت، بعد أن حققت اللقب الأخير لها في البطولة، خلال نسخة «خليجي 23» التي استضافتها الكويت في 2017.

ويتوقع أن تشهد مواجهة «الأحمرين» البحرين وعُمان، في نهائي «خليجي 26» مساء اليوم، مواجهة قوية وصراعاً من نوع خاص على هامش اللقاء بين هدافي البطولة، حيث يتصدر قائمة الهدافين حتى الآن، العُماني عصام الصبحي برصيد 3 أهداف، يليه الثنائي البحريني علي مدن ومحمد مرهون ولكل منهما هدفان، كما تضم القائمة كلاً من مهدي عبد الجبار ومهدي الحميدان ومحمد سعد الرميحي من «البحرين»، وأرشد العلوي وعلي البوسعيدي وعبد الرحمن المشيفري من «عُمان» ولكل منهم هدف وحيد.



7 طائرات بحرينية

أعلنت البحرين تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم غد، دعماً وتشجيعاً لمنتخب البحرين في مباراة نهائي «خليجي 26» أمام شقيقه العُماني، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية البحرينية تخصيص 7 طائرات لنقل الجماهير من المنامة إلى الكويت لمؤازرة «الأحمر» في النهائي، الذي تستضيفه الكويت.



صراع الهدافين

تشهد مباراة البحرين وعُمان مواجهة قوية وصراعاً من نوع خاص على هامش اللقاء المرتقب جماهيرياً، بين هدافي البطولة، حيث يتصدر قائمة الهدافين حتى الآن، العُماني عصام الصبحي برصيد 3 أهداف، يليه الثنائي البحريني علي مدن ومحمد مرهون برصيد هدفين.

وتضم القائمة كلاً من مهدي عبد الجبار ومهدي الحميدان ومحمد سعد الرميحي من «البحرين»، وأرشد العلوي وعلي البوسعيدي وعبد الرحمن المشيفري من «عُمان» ولكل منهم هدف وحيد.

يذكر أن هداف البطولة في النسخة الماضية «خليجي 25» كان من نصيب الثنائي العراقي أيمن حسين وإبراهيم بايش «3 أهداف» لكل منهما، بينما لا يزال الأسطورة الكويتية جاسم يعقوب يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكأس الخليج العربي برصيد 18 هدفاً.



رشيد جابر.. 90 دقيقة من «مقصورة الغترة»

بعد أن نجح رشيد جابر، مدرب عُمان، في قيادة منتخب بلاده والتأهل إلى نهائي «خليجي 26»، اقترب الحلم بتتويج ثالث في تاريخ «الأحمر»، بعد الفوز باللقب في عامي 2009 و2018، وبات رشيد جابر أول مدرب عُماني يتأهل إلى نهائي البطولة الخليجية، كما بات على أعتاب دخول قائمة «عظماء» المدربين الوطنيين في الخليج.

ويملك رشيد جابر خبرة طويلة في تدريب المنتخبات الوطنية والأندية المحلية والعربية، ومن أبرز إنجازاته حصده لقب كأس الاتحاد الآسيوي مع السيب العُماني موسم 2022 - 2023، ولكن يتبقى أمامه فقط 90 دقيقة، لينضم إلى مقصورة الشرف التاريخية في كأس الخليج، وهي القائمة الخاصة بالمدربين الوطنيين الذي قادوا منتخبات بلادهم للتتويج باللقب.

وتضم قائمة المدربين الوطنيين الذي توجوا باللقب مع منتخبات بلادهم كلاً من عمو بابا «العراق»، وصالح زكريا «الكويت»، محمد الخراشي «السعودية»، ناصر الجوهر «السعودية»، ومهدي علي «الإمارات».

ويعد العراقي الراحل عمو بابا، هو أول مدرب وطني يقود منتخب بلاده للتتويج بكأس الخليج في النسخة التي أقيمت عام 1979، بينما يعتبر المهندس مهدي علي مدرب منتخبنا الوطني الأسبق، هو آخر عضو بقائمة المدربين الوطنيين الأبطال، في النسخة التي أقيمت عام 2013، الجدير بالذكر أن الإسباني خيسوس كاساس هو آخر مدرب تُوج بكأس الخليج العربي، عندما قاد العراق للتتويج بلقب «خليجي 25».