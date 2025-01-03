كايو لوكاس يترقب «الظهور 14» مع الشارقة أمام العين

علي معالي (أبوظبي)

يبحث كايو لوكاس «30 عاماً» وجيليرمي بيرو «20 عاماً»، عن طموحات وأرقام جديدة، في مباراة الشارقة أمام العين يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة11» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويخوض كايو «المباراة 14»، مع «الملك» أمام «الزعيم» منذ موسم 2019-2020.

وفي الموسم الحالي، يقدم كايو أفضل مستوياته فنياً وبدنياً، ويقود هجوم الفريق بقوة في البطولات المحلية، ودوري أبطال آسيا 2، ويتصدر قائمة هدافي الشارقة بـ 6 أهداف، وكذلك صاحب أعلى نسبة من الكرات الحاسمة «5 تمريرات»، خلال مشاركته في 10 مباريات بالدوري «768 دقيقة».

وفي مواجهات الشارقة مع العين، سجل كايو 10 أهداف، وتمريرة ذهبية واحدة، و11 مساهمة، فيما أحرز اللاعب 6 أهداف هذا الموسم، ليعادل حصاده في موسم 2020-2021.

ويخوض بيرو أول مباراة أمام العين، ولعب مع الشارقة 6 لقاءات «225 دقيقة»، أحرز خلالها 3 أهداف بالدوري، بجانب تمريرة ذهبية.

ويؤدي الشارقة تدريبه الأخير اليوم استعداداً للمباراة التي تقام باستاد هزاع بن زايد، ويسعى «الملك» لتأكيد صدارته، بعد أن حصد 27 نقطة في 10 مباريات، مقابل 18 نقطة لـ «الزعيم» في 9 مباريات.